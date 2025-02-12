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Oyuncuların Favori Karakterini Seçiyoruz!

Oyuncuların Favori Karakterini Seçiyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 13:01

Oyuncuları dizilerde farklı farklı karakterlerde görüyoruz. Kimi karakteri tam ona göreyken kimisi de asla onu yansıtmıyor. Yada bize daha yakın ve gerçekçi geliyor. Peki bu oyuncuların oynadığı hangi karakter senin favorin?

Hadi ankete!

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1. Demet Özdemir

2. Alperen Duymaz

3. Serenay Sarıkaya

4. Kerem Bürsin

5. Beren Saat

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6. Deniz Can Aktaş

7. Neslihan Atagül

8. Burak Deniz

9. Hilal Altınbilek

10. Çağatay Ulusoy

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11. Ayça Ayşin Turan

12. Mert Yazıcıoğlu

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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