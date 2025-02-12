Oyuncuların Favori Karakterini Seçiyoruz!
Oyuncuların Favori Karakterini Seçiyoruz!
Oyuncuları dizilerde farklı farklı karakterlerde görüyoruz. Kimi karakteri tam ona göreyken kimisi de asla onu yansıtmıyor. Yada bize daha yakın ve gerçekçi geliyor. Peki bu oyuncuların oynadığı hangi karakter senin favorin?
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1. Demet Özdemir
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2. Alperen Duymaz
3. Serenay Sarıkaya
4. Kerem Bürsin
5. Beren Saat
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6. Deniz Can Aktaş
7. Neslihan Atagül
8. Burak Deniz
9. Hilal Altınbilek
10. Çağatay Ulusoy
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11. Ayça Ayşin Turan
12. Mert Yazıcıoğlu
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