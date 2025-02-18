Evet/Hayır Testine Göre Sen Aklını mı Dinliyorsun Kalbini mi?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Aklını mı Dinliyorsun Kalbini mi?
Hayatta karşılaştığın durumlar karşısında kararlarını nasıl veriyorsun? Kalbinin sesini dinleyip duygularına göre mi hareket ediyorsun, yoksa aklınla mantıklı düşünerek mi karar alıyorsun?
Hadi teste!
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1. Bir karar alırken iyice düşünür müsün?
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2. Şu an bir ilişkin var mı?
3. Riskli durumlarda kendini geri çeker misin?
4. Ani kararlar almak senin için zor mudur?
5. Duygusal olduğunu düşünüyor musun?
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6. Başkalarının düşüncelerini önemser misin?
7. Seçimlerinden pişmanlığın oluyor mu?
8. Genelde planlı programlı mı hareket edersin?
9. Hislerinde sık sık yanılır mısın?
10. Kolayca çözüm üretebilir misin?
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Sen kalbini dinliyorsun!
Sen aklını dinliyorsun!
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