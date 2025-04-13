Ne Kadar Stratejik ve Hesapçı Birisin?
Bazı insanlar doğrudan ve net olurken, bazıları olayları kendi lehine çevirmek için stratejik hareket eder. Kimileri sinsiliği kötü bir özellik olarak görse de, kimileri bunun hayatta kalmak için bir avantaj olduğuna inanır. Peki, sen ne kadar sinsisin? Seçtiğin davranışlara göre seni analiz ediyoruz!
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Hangi davranışlar seni anlatıyor?
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Seninle Herkes Rahat!
Dengeyi İyi Kuruyorsun!
Tehlikeli Bir Zekaya Sahipsin!
Senin Yanında Dikkatli Olmak Gerekir!
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