İnsanlar Seni Yönlendirebilir mi Yoksa Sen mi Oyun Kurucusun?
İnsanlar Seni Yönlendirebilir mi Yoksa Sen mi Oyun Kurucusun?
Günlük hayatta hepimiz bazen etkilenir, bazen de farkında olmadan yönlendiriliriz. Peki, sen bu konuda ne kadar dirençlisin? Çevrendekiler seni kolayca ikna edip yönlendirebilir mi, yoksa sen mi onların aklını çeliyorsun? Bu test, manipülasyona ne kadar açık olduğunu ve insan ilişkilerinde nasıl bir duruş sergilediğini ortaya çıkaracak. Vereceğin cevaplara göre, etrafındaki insanların seni nasıl gördüğünü ve senin kararlarını ne kadar etkileyebildiklerini keşfedeceksin! Hazırsan başlayalım.
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1. Bir arkadaşın senden hiç istemediğin bir iyilik yapmanı istiyor. Ne yaparsın?
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2. Başkalarının seni eleştirmesine nasıl tepki verirsin?
3. İnsanlar sana bir şeyi kabul ettirmek için tatlı dil kullanıyorsa ne yaparsın?
4. Grup içinde çoğunluk bir fikri savunuyorsa, sen de onlara uyar mısın?
5. Birine karşı hata yaptığında nasıl hissedersin?
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6. Birileri sana yalan söylediğinde bunu fark eder misin?
7. İnsanlar senin duygularını kullanarak seni ikna etmeye çalışır mı?
8. Bir konuda fikrini değiştirmek kolay mıdır?
9. Bir tartışmada nasıl bir tavır sergilersin?
10. İnsanların seni yönlendirdiğini fark ettiğinde nasıl hissedersin?
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Dengeli ve Kararlısın!
Duygusal ve Etkilenmeye Açık Birisin!
Kolayca Yönlendirilebiliyorsun!
Kimse Seni Manipüle Edemez!
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