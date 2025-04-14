Gönüllerimizi Fetheden Chris Isaak'in En İyi Şarkıları
Biz onu Wicked Game ile tanıyoruz ama onun bir dolu şarkısı var! Chris Isaak'i hatırlamak ve onu anlamaya başladığımız yaşlarda yeniden dinlemek istedik. Bu şarkılar o dönemde nasıl patlamadı düşüncesiyle dinleyeceğiniz bir liste ile geldik. Hanımlar beyler, karşınızdaaaa unutulmaz Chris Isaak şarkıları!
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1. Chris Isaak - Wicked Game
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2. Chris Isaak - Baby Did a Bad Bad Thing
3. Chris Isaak - Blue Hotel
4. Chris Isaak - Dancin'
5. Chris Isaak - Can't Do a Thing To Stop Me
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6. Chris Isaak - Somebodys Crying
7. Chris Isaak - Blue Spanish Sky
8. Chris Isaak - You Owe Me Some Kind Of Love
9. Chris Isaak - Don't Make Me Dream About You
10. Chris Isaak - Please
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11. Chris Isaak - Lie To Me
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