Gönüllerimizi Fetheden Chris Isaak'in En İyi Şarkıları

Biz onu Wicked Game ile tanıyoruz ama onun bir dolu şarkısı var! Chris Isaak'i hatırlamak ve onu anlamaya başladığımız yaşlarda yeniden dinlemek istedik. Bu şarkılar o dönemde nasıl patlamadı düşüncesiyle dinleyeceğiniz bir liste ile geldik. Hanımlar beyler, karşınızdaaaa unutulmaz Chris Isaak şarkıları!