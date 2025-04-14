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Gönüllerimizi Fetheden Chris Isaak'in En İyi Şarkıları

etiket Gönüllerimizi Fetheden Chris Isaak'in En İyi Şarkıları

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 22:16

Biz onu Wicked Game ile tanıyoruz ama onun bir dolu şarkısı var! Chris Isaak'i hatırlamak ve onu anlamaya başladığımız yaşlarda yeniden dinlemek istedik. Bu şarkılar o dönemde nasıl patlamadı düşüncesiyle dinleyeceğiniz bir liste ile geldik. Hanımlar beyler, karşınızdaaaa unutulmaz Chris Isaak şarkıları!

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1. Chris Isaak - Wicked Game

2. Chris Isaak - Baby Did a Bad Bad Thing

3. Chris Isaak - Blue Hotel

4. Chris Isaak - Dancin'

5. Chris Isaak - Can't Do a Thing To Stop Me

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6. Chris Isaak - Somebodys Crying

7. Chris Isaak - Blue Spanish Sky

8. Chris Isaak - You Owe Me Some Kind Of Love

9. Chris Isaak - Don't Make Me Dream About You

10. Chris Isaak - Please

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11. Chris Isaak - Lie To Me

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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