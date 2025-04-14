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İlk Buluşmada Heyecandan Ölmemek İçin Dinlenecek Şarkılar

etiket İlk Buluşmada Heyecandan Ölmemek İçin Dinlenecek Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 22:16

İlk buluşma heyecanı kalp atışını hızlandırıp titretmeye başlattıysa doğru yerdesin. Bu listeyle heyecandan ölmeden date'ini tamamlamanı sağlayacak şarkıları bu listeye topladık. Hem enerji verecek hem de seni mental olarak hazırlayacak o şarkılar!

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1. Gökçe - Ne Yapardım

2. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum

3. Son Feci Bisiklet - Bu Kız

4. Duman - Yürek

5. Mavi Gri & Ozan Bayraşa & Simge - Bir Şehri Sevmek

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6. Gülçin Ergül - Bir Tanecik Aşkım

7. Kargo - Yıldızların Altında

8. Mor ve Ötesi - Sevda Çiçeği

9. İskender Paydaş ft. Kenan Doğulu - Dr.

10. Barış Manço - Kara Sevda

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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