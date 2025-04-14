İlk Buluşmada Heyecandan Ölmemek İçin Dinlenecek Şarkılar
İlk buluşma heyecanı kalp atışını hızlandırıp titretmeye başlattıysa doğru yerdesin. Bu listeyle heyecandan ölmeden date'ini tamamlamanı sağlayacak şarkıları bu listeye topladık. Hem enerji verecek hem de seni mental olarak hazırlayacak o şarkılar!
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1. Gökçe - Ne Yapardım
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2. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum
3. Son Feci Bisiklet - Bu Kız
4. Duman - Yürek
5. Mavi Gri & Ozan Bayraşa & Simge - Bir Şehri Sevmek
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6. Gülçin Ergül - Bir Tanecik Aşkım
7. Kargo - Yıldızların Altında
8. Mor ve Ötesi - Sevda Çiçeği
9. İskender Paydaş ft. Kenan Doğulu - Dr.
10. Barış Manço - Kara Sevda
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