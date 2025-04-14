İlk Buluşmada Heyecandan Ölmemek İçin Dinlenecek Şarkılar

İlk buluşma heyecanı kalp atışını hızlandırıp titretmeye başlattıysa doğru yerdesin. Bu listeyle heyecandan ölmeden date'ini tamamlamanı sağlayacak şarkıları bu listeye topladık. Hem enerji verecek hem de seni mental olarak hazırlayacak o şarkılar!