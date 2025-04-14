Müzik Zevkine Göre Hangi Efsanevi Rock Grubunun Üyesi Olmalısın?
Rock dünyasında hangi efsanevi grubun bir parçası olacağın merak ediyorsan, müzik zevkine göre bu testi çöz! Hazırsan, rock yıldızlığının kapılarını aralayalım! 🤘
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1. Gün boyunca hangi tür müzikle rahatlarsın?
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2. Senin için unutulmaz bir konser atmosferi nasıl olmalı?
3. Peki hangi yılların müzik tarzı sana daha çok hitap ediyor?
4. Peki bir konser verecek olsan, hangi rock yıldızın tarzı sana ilham verir?
5. Bir şarkı yazacak olsan, hangi tema üzerinde yoğunlaşırsın?
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6. Sosyal medya hesabında ne tür paylaşımlar yaparsın?
7. Şimdi de unutulmaz bir rock şarkısı seçmeni istiyoruz. 👇
8. Son olarak, hangi konser atmosferini tercih edersin?
Guns N' Roses!
Metallica!
Mötley Crüe!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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