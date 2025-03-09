Hayata Bakış Açın Ne Kadar Gerçekçi? Test Et!
Hayata Bakış Açın Ne Kadar Gerçekçi? Test Et!
Herkesin hayata bakış açısı farklıdır. Kimimiz olayları tüm çıplaklığıyla görüp gerçeklerin ışığında hareket ederiz, kimimiz ise biraz daha pembe gözlüklerle bakmayı tercih ederiz. Peki ya sen? Hayatın zorluklarına karşı nasıl bir duruş sergiliyorsun? Olup biteni olduğu gibi mi kabul ediyorsun, yoksa kendi hayal dünyanda mı yaşıyorsun? Bu testte sana sorular yönelteceğiz ve vereceğin cevaplarla ne kadar realist olduğunu ortaya çıkaracağız! Haydi, başlayalım!
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1. Hayatta başarının sırrı sence nedir?
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2. Bir sorunla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
3. Geleceğe dair planların ne kadar net?
4. İnsanlara güven konusunda ne düşünüyorsun?
5. Hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu düşünüyorsun?
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6. Bir projeye başlarken neye öncelik verirsin?
7. Hayatta kontrol edemediğin şeylere nasıl yaklaşıyorsun?
8. Hayallerine ulaşmak için ne kadar fedakârlık yaparsın?
9. Bir arkadaşın büyük bir hata yaptığında nasıl yaklaşırsın?
10. Hayatın adil olduğunu düşünüyor musun?
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Tam Realist
Dengeli Realist
Hayalci
Saf Hayalperest
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