Hayata Bakış Açın Ne Kadar Gerçekçi? Test Et!

Sen olaylara net, objektif ve mantıklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Hayatta karşına çıkan her şeyi analiz edip, en mantıklı yolu seçiyorsun. Duygularını da göz ardı etmiyorsun ama onların seni kontrol etmesine izin vermiyorsun. İlişkilerde ve iş hayatında oldukça disiplinlisin ve stratejik hareket ediyorsun. Bu sayede genellikle yanılmıyorsun ve doğru kararlar alıyorsun. Ancak bazen çok gerçekçi olduğun için hayatın keyifli taraflarını kaçırıyor olabilirsin. Hayat sadece planlar ve gerçekler üzerine kurulu değil, biraz hayal kurmaya da izin vermelisin!