Evet/Hayır Testine Göre Kafan Karışık mı?
Evet/Hayır Testine Göre Kafan Karışık mı?
Hepimiz bazen düşüncelerimiz arasında kaybolabilir, kafamız karışabilir. Bu test ise tam da bunu anlamaya yönelik! Kafan ne kadar karışık ya da berrak, düşüncelerin ne kadar net?
Hadi teste!
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1. Bir karar vermen gerektiğinde genellikle seçenekler arasında kalır mısın?
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2. Ani planlar yapmaktan hoşlanır mısın?
3. Sık sık keşke der misin?
4. Hayatınla ilgili büyük kararlar almakta zorlanır mısın?
5. Belirsizlik seni rahatsız ediyor mu?
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6. İş/okul hayatında çekimser misin?
7. Başkalarının fikirlerini duyduğunda kendi düşünceni değiştirme eğiliminde misin?
8. Etrafındaki insanlar seni kararsız biri olarak mı tanımlar?
9. İlişkilerde dengesiz biri misin?
10. Aynı anda birkaç farklı konuda düşünürken kendini bunalmış hissediyor musun?
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Senin kafan gayet net!
Senin kafan çok karışık!
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