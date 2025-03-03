Sen Flört Etmeyi Ne Kadar Seviyorsun?
Sen Flört Etmeyi Ne Kadar Seviyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birinin sana ilgi gösterdiğini anladığında nasıl hissedersin?
4. Flört ederken kullandığın en sık strateji nedir?
5. Flört ederken fiziksel teması sever misin?
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6. Birinden hoşlandığını fark ettiğinde hemen harekete geçer misin?
7. Birini etkilemeye çalışırken en çok hangi özelliğini öne çıkarırsın?
8. Sence flört, bir ilişkide önemli mi?
9. Sence flörtte en önemli şey nedir?
10. Son olarak bir renk seçer misin?
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Sen flört etmeye bayılıyorsun!
Sen flörtü seviyorsun ama dozunda!
Sen flörtü abartmıyorsun!
Sen bilinçsiz şekilde flört ediyorsun!
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