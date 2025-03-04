Mart Ayı Sana Aşkı Getirecek mi?
Mart Ayı Sana Aşkı Getirecek mi?
Yeni bir mevsime adım atıyoruz! Mart ayı, havaların ısındığı, doğanın uyanmaya başladığı ve kalplerin hızla çarptığı bir dönem. Bu ay senin için aşk dolu bir ay mı olacak? Ruh eşinle mi karşılaşacaksın yoksa gönlün başka maceralara mı yelken açacak?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir sabah uyanıyorsun ve dışarıda hava güneşli. O günün planı nedir?
4. Bir ilişkinin senin için en önemli tarafı nedir?
5. Bir buluşmada en kötü ihtimalle ne olmasından korkarsın?
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6. Aşkı nasıl tanımlarsın?
7. Birini ilk gördüğünde en çok ne dikkatini çeker?
8. Sevdiğin kişiye nasıl bir sürpriz yaparsın?
9. Bir ilişki içinde zorlandığında ne yaparsın?
10. Aşk hayatını temsil eden bir renk seçsen, hangi rengi seçerdin?
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Mart ayı sana aşkı getirecek!
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