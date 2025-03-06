Şansın Ne Kadar Açık?

Şansla aranda ince bir duvar var gibi. Hayatında güzel şeyler olmasına rağmen, genellikle küçük bir engel yüzünden şansını tam olarak yakalayamıyorsun. Şans sana göz kırpıyor, ama içeri girmiyor. Bu durum hayal kırıklığı yaratabilir, çünkü bazen gerçekten çok yaklaştığını hissediyorsun. Şansın yanına gelmesine çok az kalmışken bir şeyler ters gidiyor. Bu, seni biraz karamsarlığa sürüklese de, unutmaman gereken şey şu: Sen çok mücadeleci birisin ve belki de bu yüzden şansa fazla güvenmiyorsun. Şans sana her zaman yardım etmese bile, bu senin başarısız olman anlamına gelmez. Aksine, senin gücün ve azmin şanssız olduğun anlarda bile seni ayakta tutuyor. Sen başarılarını genellikle kendi çabalarınla elde ediyorsun ve bu, senin için büyük bir artı. Şansa ihtiyaç duymadan birçok zorluğun üstesinden gelebiliyorsun. Hayatta bazen şansa ihtiyaç duyabiliriz, ancak senin için en büyük şans, kendi yeteneklerin ve azmin olabilir.Bu durumda yapman gereken şey, şansın seni bulmasını beklemek değil, kendi şansını yaratmaktır. Şans kapını çalmıyorsa, o kapıyı sen açmaya çalışmalısın. Çünkü belki de şans, senin cesaretini ve kararlılığını gördüğünde seni daha fazla takip etmeye başlayacak. İçindeki potansiyeli keşfet ve hayatına kendi ışığını kat. O zaman şans da seni izlemek zorunda kalacak!