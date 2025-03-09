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Sen Ne Kadar Tükenmiş Hissediyorsun?

Sen Ne Kadar Tükenmiş Hissediyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 13:01

Son zamanlarda kendini sürekli yorgun, stresli ya da motivasyonsuz mu hissediyorsun? İş, okul, sosyal yaşam ve daha birçok faktör bizi bazen yıpratabiliyor. Peki sen ne kadar tükenmiş hissediyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabahları nasıl uyanırsın?

4. İş veya okulda motivasyonun nasıl?

5. Kendine güvenir misin?

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6. Sosyal hayatın ne durumda?

7. Duygusal olarak nasıl hissediyorsun?

8. Uykun nasıl?

9. Kendine iyi bakıyor musun?

10. Bir krizi nasıl yönetirsin?

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Sen hiç tükenmemişsin!

Hayatının ritmini adeta bir orkestra şefi gibi yönetiyorsun. İş hayatını, sosyal çevreni ve kişisel bakımını bir denge içinde tutmayı başarıyorsun. Enerjin adeta tavan yapmış, sabahları kuşlar gibi uyanıyorsun ve hedeflerine ulaşmak için motivasyonun hiç bitmiyor. Bu da seni neşeli ve verimli bir birey haline getiriyor. Zorluklar karşısında buz gibi bir soğukkanlılıkla durabiliyor ve kararlarını özgüvenle alıyorsun. Ancak, bu enerji seviyesini korumak için kendine de zaman ayırmayı unutmamalısın. Şu anda her şey yolunda gibi görünse de, gelecekte bu dengeyi kaybetmemek için kendini dinlemeye devam etmelisin. Belki de bir tatil ya da kısa bir mola seni daha da motive edebilir. Enerjini korumak için arada bir kendine ödüller ver, hobilerine zaman ayır ve stresli durumlarla başa çıkma konusunda yeni stratejiler geliştir. Başarılarının tadını çıkar, çünkü sen bunu hak ediyorsun!

Sen yorgunsun ama henüz tükenmemişsin!

Hayatında zaman zaman yorgunluk ve stres hissetsen de, bu durum henüz seni tamamen tükenmiş hissettirmiyor. İş ve sosyal hayat arasında denge kurmaya çalışıyorsun, ancak bu denge zaman zaman bozulabiliyor. Gün içinde motivasyonun dalgalanabiliyor ve bazen kendini bitkin hissediyorsun. Ama yine de, toparlanma kapasiten yüksek. Kendine küçük molalar vermek ve stres yönetimi tekniklerini geliştirmek bu noktada oldukça önemli olabilir. Dinlenmeye ihtiyacın olduğunu fark ediyor ama bazen yeterince zaman ayıramıyorsun. Belki biraz daha kendine yönelmek ve kendini dinlemek, enerjini geri kazanmana yardımcı olabilir. Dinlenmeye zaman ayır. İş ve sorumlulukların arasında kaybolmadan önce, kendine nefes alacak anlar yaratmaya çalış. Hafta sonları veya akşamları kendine ayıracağın birkaç saat bile seni yeniden motive edebilir. Yoga, meditasyon veya yürüyüş gibi rahatlatıcı aktiviteler stresini azaltabilir.

Sen bitmiş tükenmişsin!

Kendini sürekli bitkin, stresli ve yorgun hissettiğini fark ediyorsun. İş, okul veya diğer sorumluluklar seni oldukça zorlamış durumda. Sabahları uyanmak bile zor geliyor ve sosyal hayata karışmak için enerjin yok. İş veya kişisel hedeflerin konusunda motivasyonunu kaybetmiş gibisin ve bu durum uzun süredir böyle devam ediyor olabilir. Fiziksel yorgunlukla beraber duygusal tükenmişlik de yaşıyorsun. Bu noktada, kendine acil bir mola vermen gerekebilir. Tükenmişlik sendromu, işlevselliği büyük ölçüde etkileyen bir durumdur ve uzun süre bu şekilde devam ederse daha ciddi sorunlara yol açabilir. Profesyonel yardım almak, iş yükünü hafifletmek veya stres yönetimi üzerine yoğunlaşmak bu durumu hafifletebilir. Kendini ihmal etmeyi bırakma zamanı geldi. Eğer bu yorgunluk uzun süredir devam ediyorsa, bir uzmana danışmak faydalı olabilir. Aynı zamanda, günlük rutininin dışına çıkıp kısa bir tatil ya da dinlenme arası vermek seni yeniden toparlayabilir. Küçük değişiklikler bile büyük fark yaratabilir; kendini sevmeye ve dinlenmeye öncelik ver.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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