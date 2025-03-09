Sen Ne Kadar Tükenmiş Hissediyorsun?
Sen Ne Kadar Tükenmiş Hissediyorsun?
Son zamanlarda kendini sürekli yorgun, stresli ya da motivasyonsuz mu hissediyorsun? İş, okul, sosyal yaşam ve daha birçok faktör bizi bazen yıpratabiliyor. Peki sen ne kadar tükenmiş hissediyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları nasıl uyanırsın?
4. İş veya okulda motivasyonun nasıl?
5. Kendine güvenir misin?
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6. Sosyal hayatın ne durumda?
7. Duygusal olarak nasıl hissediyorsun?
8. Uykun nasıl?
9. Kendine iyi bakıyor musun?
10. Bir krizi nasıl yönetirsin?
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Sen hiç tükenmemişsin!
Sen yorgunsun ama henüz tükenmemişsin!
Sen bitmiş tükenmişsin!
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