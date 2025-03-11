Senin Sevilmeme Sebebin Ne?
Senin Sevilmeme Sebebin Ne?
Hepimizin sosyal hayatında bazı insanlarla anlaşmak zor olabilir. Peki ya sen? Arkadaş çevrende, iş yerinde ya da sosyal hayatta bazen neden anlaşmazlık yaşandığını merak ediyor musun? Belki de fark etmediğin bazı özelliklerin diğer insanları rahatsız ediyordur.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaş grubunda tartışma çıkarsa, genelde hangi roldesin?
4. Planlar iptal olduğunda tepkin ne olur?
5. Birileri seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
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6. Bir arkadaşın seninle aynı fikirde olmadığında sinirlenir misin?
7. Planları genellikle kim yapar?
8. Başarılarını paylaşırken abartma eğiliminde misin?
9. Topluluk önünde konuşma yapman gerekse ne hissedersin?
10. Hep senin isteğin olsun ister misin?
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Aşırı kontrolcü olduğun için sevilmiyorsun!
Sabırsız olduğun için sevilmiyorsun!
Ani tepkilerin yüzünden sevilmiyorsun!
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