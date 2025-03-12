Sen Düşüncesiz misin?
Sen Düşüncesiz misin?
Bazı insanlar başkalarını incitmeden düşüncelerini ifade ederken, bazıları ise farkında olmadan patavatsız olabilir. Peki ya sen? Çevrendeki insanlara karşı ne kadar düşüncelisin? Yoksa bazen farkında olmadan onları kırıyor olabilir misin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İş yerinde biriyle anlaşmazlık yaşadığında nasıl tepki verirsin?
4. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyor ve sana derdini anlatıyor. Ne yaparsın?
5. Eleştiri kaldırabiliyor musun?
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6. Biri senin için fedakarlık yaptığında ne tepki verirsin?
7. Peki hiç tanımadığın bir insanın karşında haksızlığa uğradığına şahit oldun. Ne yapardın?
8. Başkalarının düşüncelerini önemser misin?
9. Peki söyle bakalım çevrendeki insan sayısı çok mu yoksa az mı?
10. Sen mantığınla mı hareket edersin duygularınla mı?
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Sen gerçekten düşüncelisin!
Sen bazen düşüncesiz olabiliyorsun!
Sen çok düşüncesizsin!
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