Senin için düşünceleri filtresiz ve doğrudan söylemek bir yaşam biçimi. Ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini hiç saklamadan ve çekinmeden ifade edersin. Ancak bu dürüstlük bazen aşırıya kaçabilir ve patavatsızlık olarak algılanabilir. Çoğu zaman karşındaki insanın duygularını dikkate almadan konuşabilirsin, bu da çevrendeki insanları incitme riskini artırır. Senin için önemli olan şey, gerçeği söylemektir, ancak bu gerçeklik her zaman başkaları için kolay kabul edilebilir olmayabilir. Çevrendekiler senin bu doğrudan tavrından korkabilir ve seninle iletişim kurarken çekinebilir. Çünkü ne zaman ne söyleyeceğini kestirememek, insanları rahatsız edebilir. Bazen söylediğin şeylerin karşındaki kişiye nasıl hissettireceğini pek düşünmeden konuşabilirsin. Bu durum uzun vadede sosyal çevreni ve ilişkilerini zedeleyebilir. Çünkü insanlar, özellikle duygusal anlamda kırılgan olduklarında, senin açık sözlülüğünü saldırganlık olarak algılayabilirler. Senin için önemli olan, biraz daha empati geliştirmek ve insanların duygularına dikkat etmek. Kırıcı olmadan da düşüncelerini ifade edebileceğini fark ettiğinde, ilişkilerin daha sağlıklı bir hale gelecektir. Düşüncelerini dile getirirken, karşındakinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurmak, hem seni hem de çevrendeki insanları daha mutlu eder. Empati yapmak ve daha yumuşak bir dil kullanmak, ilişkilerini derinleştirecek ve seni daha dengeli bir insan yapacaktır. Patavatsızlık her ne kadar seni dürüst biri gibi gösterse de, çevrendeki insanlar seninle daha güvenli bir ortamda iletişim kurmak isteyebilir. Bu yüzden kelimelerini seçerken dikkatli olmalı ve karşı tarafın nasıl hissedeceğini daha fazla düşünmelisin. Eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunmak, dürüstlüğünü korurken aynı zamanda insanların saygısını kazanmana yardımcı olabilir.