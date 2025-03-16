Aşkınız Ne Kadar Canlı?
Aşkınız Ne Kadar Canlı?
Aşk, hayatımızı güzelleştiren ve anlam katan en güçlü duygulardan biridir. Ama her aşk zamanla aynı şekilde canlı kalmayabilir. Peki, senin ilişkin nasıl? Aşkınız ilk günkü kadar canlı mı, yoksa zamana yenik düşenlerden mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle en son ne zaman baş başa romantik bir yemek yediniz?
4. Aranızda bir tartışma çıktığında nasıl tepki verirsin?
5. Partnerine küçük sürprizler yapar mısın?
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6. Partnerinin yanında kendin gibi hisseder misin?
7. Birlikte hayaller kurar mısınız?
8. Partnerine olan ilgin ilk günkü gibi mi?
9. Aranızdaki fiziksel çekim ne durumda?
10. İkiniz de farklı şeyler istediğinizde nasıl uzlaşırsınız?
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Sizin ilişkiniz akıl almayacak kadar canlı ve dinamik!
Aşkınız ilk günkü kadar olmasa da hala canlı!
Aşkınızın canlandırılmaya ihtiyacı var!
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