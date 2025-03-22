Ezhel Yeni Şarkısı: Küçük Turco Şarkı Sözleri

Ezhel, 19 Mart Çarşamba günü İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına dair şu paylaşımı yapmıştı: “Bana hiç bakmayın, benim ülkeye gelememe sebebim zaten Recep Tayyip Erdoğan'a laf etmem. Ben kendi sıramı savdım, elimden geleni yaptım. Sıra sizde abicim. Her lafımı çarpıtıp ağzıma sı*tınız. Biraz da gerçekten hayatınıza kastedenleri linçleyin hadi abicim.'