Ezhel Yeni Şarkısı: Küçük Turco Şarkı Sözleri
Ezhel Yeni Şarkısı: Küçük Turco Şarkı Sözleri
Rapçi Ezhel, son günlerde Türkiye’de yaşanan siyasi olaylara dair yeni bir şarkı yayımladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken Ezhel de yeni şarkısıyla tepki gösterdi. İşte Ezhel yeni şarkısı Küçük Turco şarkı sözleri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyüyor. Rapçi Ezhel de bu karara tepki gösterenlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezhel, yaşananlara dair "Küçük Turco" isimli yeni bir parça çıkardı. Parçayı buradan dinleyebilirsiniz 👇
Ezhel Yeni Şarkısı: Küçük Turco Şarkı Sözleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın