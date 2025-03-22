onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ezhel Yeni Şarkısı: Küçük Turco Şarkı Sözleri

Ezhel Yeni Şarkısı: Küçük Turco Şarkı Sözleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 18:07

Rapçi Ezhel, son günlerde Türkiye’de yaşanan siyasi olaylara dair yeni bir şarkı yayımladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken Ezhel de yeni şarkısıyla tepki gösterdi. İşte Ezhel yeni şarkısı Küçük Turco şarkı sözleri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyüyor. Rapçi Ezhel de bu karara tepki gösterenlerden.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyüyor. Rapçi Ezhel de bu karara tepki gösterenlerden.

Ezhel, 19 Mart Çarşamba günü İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına dair şu paylaşımı yapmıştı: “Bana hiç bakmayın, benim ülkeye gelememe sebebim zaten Recep Tayyip Erdoğan'a laf etmem. Ben kendi sıramı savdım, elimden geleni yaptım. Sıra sizde abicim. Her lafımı çarpıtıp ağzıma sı*tınız. Biraz da gerçekten hayatınıza kastedenleri linçleyin hadi abicim.'

Ezhel, yaşananlara dair "Küçük Turco" isimli yeni bir parça çıkardı. Parçayı buradan dinleyebilirsiniz 👇

Ezhel Yeni Şarkısı: Küçük Turco Şarkı Sözleri

Ezhel Yeni Şarkısı: Küçük Turco Şarkı Sözleri

Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu mışıl mışıl, uyu

Uyu nenni, nenni, uyu

Yalan olur gençliğin

Geleceğimiz belirsiz

Başımızdakiler hırsız

Uyu küçük Tur—

Şüheda fışkırtan toprak artık betonarme

Göçmenler gettolarda, bizler kafeslerde hapse

İktidarın eski aşkı, çetelerle darbe

Kullara eziyet için Allah bir bahane

Her gün boktan bir havadis, her gün artıyor sefalet

Güldürür adalet, ah, şu ağlanacak hâle

Biziz yonulacak kaz, şimdi daha derine kaz

Fıtratın bu madenin içinde bir cenaze

Herkes birbirine düşman, ne anladım bu işten?

Bir gün ol'ca'z pişman, işler geçmiş olca'k işte

Yıldız Ay'a küstü, soyulduk ayaküstü

Kalmadı milletin yaşamaya lüksü

Vatan diyen 'Hain', onu satan, yiyen 'Kral'

Bunu anlamayan cahil, yaktın hayatımı, sağ ol

Bölünmez bu toprak, aslen kafanızda bölü

Görmek istiyoruz bizden olmayanı ölü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın