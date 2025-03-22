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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına Sessiz Kalmayan Ezhel Yaşananlara Tepki Olarak Yeni Şarkı Çıkarttı!

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına Sessiz Kalmayan Ezhel Yaşananlara Tepki Olarak Yeni Şarkı Çıkarttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 10:44

19 Mart günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu bugün ikinci ifadesini verdi. 18 Mart'ta açıklanan diploma iptali kararının ardından alınan gözaltı kararı ise Türkiye gündemine oturmuştu. Evine yapılan polis baskınının ardından sosyal medya hesabından halka seslenen ve kendini vatandaşa emanet eden Ekrem İmamoğlu'na destek ise hız kesmeden devam ediyor.

 Protestoların üçüncü gününün ardından ünlü isimler polis müdahalesine ses çıkartırken rapçi Ezhel ilk günden beri tepki gösterdiği olayların ardından yeni bir şarkı çıkarttı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ön seçimine günler kala önce diploma ardından da gözaltı kararıyla gündeme geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ön seçimine günler kala önce diploma ardından da gözaltı kararıyla gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun erken saatlerde evine düzenlenen polis baskınının ardından gözaltına alınması ülkedeki birçok gelişmeyi de beraberinde getirmişti. Gözaltı kararının ardından halk İmamoğlu'na desteğini Saraçhane'nin önünde toplanarak, sokakta göstermeye başlamıştı. 

Ünlü isimler de birer birer yaşananlar hakkındaki görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gönderilerle dile getirmişti.

Kuzey Kore örneği vererek ülkenin gündemi hakkında göndermede bulunan Rapçi Ezhel de sessiz kalmayan o isimlerden biri olmuştu.

Kuzey Kore örneği vererek ülkenin gündemi hakkında göndermede bulunan Rapçi Ezhel de sessiz kalmayan o isimlerden biri olmuştu.

'Ben kendi sıramı savdım, elimden geleni yaptım. Sıra sizde abicim. Biraz da gerçekten hayatınıza kastedenleri linçleyin hadi abicim!' çıkışı ile yaşananlara tepki göstermesini eleştirenlere cevap veren rapçinin o paylaşımı kısa sürede sosyal medya gündemine oturmuştu.

Merak edenler için rapçinin o paylaşımından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçmişte de ülke gündemine dair pek çok şarkı çıkartan ve sözlerinde büyük göndermeler yapan Ezhel düşüncelerini yeni şarkısı ile dile getirdi👇

"Küçük Turco" isimli şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Ezhel'in yeni parçasının sözlerini de şöyle bırakalım:

"Küçük Turco" isimli şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Ezhel'in yeni parçasının sözlerini de şöyle bırakalım:

'Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu mışıl mışıl, uyu

Uyu nenni, nenni, uyu

Yalan olur gençliğin

Geleceğimiz belirsiz

Başımızdakiler hırsız

Uyu küçük Tur—

Şüheda fışkırtan toprak artık betonarme

Göçmenler gettolarda, bizler kafeslerde hapse

İktidarın eski aşkı, çetelerle darbe

Kullara eziyet için Allah bir bahane

Her gün b*ktan bir havadis, her gün artıyor sefalet

Güldürür adalet, ah, şu ağlanacak hâle

Biziz yonulacak kaz, şimdi daha derine kaz

Fıtratın bu madenin içinde bir cenaze

Herkes birbirinе düşman, ne anladım bu işten?

Bir gün ol'ca'z pişman, işler gеçmiş ol'ca'k işte

Yıldız Ay'a küstü, soyulduk ayaküstü

Kalmadı milletin yaşamaya lüksü

Vatan diyen 'Hain', onu satan, yiyen 'Kral'

Bunu anlamayan cahil, yaktın hayatımı, sağ ol

Bölünmez bu toprak, aslen kafanızda bölü

Görmek istiyoruz bizden olmayanı ölü'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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