Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına Sessiz Kalmayan Ezhel Yaşananlara Tepki Olarak Yeni Şarkı Çıkarttı!

'Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu küçük Turco'm, uyu

Uyu mışıl mışıl, uyu

Uyu nenni, nenni, uyu

Yalan olur gençliğin

Geleceğimiz belirsiz

Başımızdakiler hırsız

Uyu küçük Tur—

Şüheda fışkırtan toprak artık betonarme

Göçmenler gettolarda, bizler kafeslerde hapse

İktidarın eski aşkı, çetelerle darbe

Kullara eziyet için Allah bir bahane

Her gün b*ktan bir havadis, her gün artıyor sefalet

Güldürür adalet, ah, şu ağlanacak hâle

Biziz yonulacak kaz, şimdi daha derine kaz

Fıtratın bu madenin içinde bir cenaze

Herkes birbirinе düşman, ne anladım bu işten?

Bir gün ol'ca'z pişman, işler gеçmiş ol'ca'k işte

Yıldız Ay'a küstü, soyulduk ayaküstü

Kalmadı milletin yaşamaya lüksü

Vatan diyen 'Hain', onu satan, yiyen 'Kral'

Bunu anlamayan cahil, yaktın hayatımı, sağ ol

Bölünmez bu toprak, aslen kafanızda bölü

Görmek istiyoruz bizden olmayanı ölü'