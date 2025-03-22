Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına Sessiz Kalmayan Ezhel Yaşananlara Tepki Olarak Yeni Şarkı Çıkarttı!
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına Sessiz Kalmayan Ezhel Yaşananlara Tepki Olarak Yeni Şarkı Çıkarttı!
19 Mart günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu bugün ikinci ifadesini verdi. 18 Mart'ta açıklanan diploma iptali kararının ardından alınan gözaltı kararı ise Türkiye gündemine oturmuştu. Evine yapılan polis baskınının ardından sosyal medya hesabından halka seslenen ve kendini vatandaşa emanet eden Ekrem İmamoğlu'na destek ise hız kesmeden devam ediyor.
Protestoların üçüncü gününün ardından ünlü isimler polis müdahalesine ses çıkartırken rapçi Ezhel ilk günden beri tepki gösterdiği olayların ardından yeni bir şarkı çıkarttı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ön seçimine günler kala önce diploma ardından da gözaltı kararıyla gündeme geldi.
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Kuzey Kore örneği vererek ülkenin gündemi hakkında göndermede bulunan Rapçi Ezhel de sessiz kalmayan o isimlerden biri olmuştu.
Geçmişte de ülke gündemine dair pek çok şarkı çıkartan ve sözlerinde büyük göndermeler yapan Ezhel düşüncelerini yeni şarkısı ile dile getirdi👇
"Küçük Turco" isimli şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Ezhel'in yeni parçasının sözlerini de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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