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Saraçhane'de Üçüncü Gün: İlk Günden Beri İmamoğlu'na Destek Gösteren Didem Soydan Yine Sokaktaydı!

Saraçhane'de Üçüncü Gün: İlk Günden Beri İmamoğlu'na Destek Gösteren Didem Soydan Yine Sokaktaydı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 00:20

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde üç gündür büyük bir kalabalık toplanmaya devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel'in çağrısı üzerine halk, İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde sokaklara döküldü. Bu süreçte ünlü model Didem Soydan da sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirmesinin ardından Saraçhane'ye daha ilk günden gitmişti. Soydan, protestoların üçüncü gününde de Saraçhane'de yerini aldı.

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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahının ilk saatlerinde gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki İBB binasının önünde kararı protesto etmek için büyük bir kalabalık toplanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahının ilk saatlerinde gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki İBB binasının önünde kararı protesto etmek için büyük bir kalabalık toplanmıştı.

İmamoğlu gözaltısının 4 gün süreceği öğrenilirken son olarak kendisinin hesabından yapılan 'Size güveniyorum. Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak. Bir arada çok güçlüsünüz.' paylaşımı gündem olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Saraçhane'de buluşalım' çağrısında bulunmasının ardından binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. CHP yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları, milletvekillerinin de bulunduğu kalabalıkta gözler ünlü isimleri de aradı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber birçok ünlü isim tepkilerini sosyal medya hesabından dile getirirken Didem Soydan Saraçhane'de toplanan kalabalığın arasındaydı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber birçok ünlü isim tepkilerini sosyal medya hesabından dile getirirken Didem Soydan Saraçhane'de toplanan kalabalığın arasındaydı.

'Korkmuyorum' diyerek paylaşımlar yapan Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Mustafa Kemal Atatürk bize egemenliğin kayıtsız şartsız bizim olduğunu öğretti. Haksızlığın karşısındayım' demişti.

Geçtiğimiz gün, "Ülkemiz için, adalet için oradaydık! Korkma" paylaşımında bulunan isim protestoların üçüncü gününde de Saraçhane'deydi.

Geçtiğimiz gün, "Ülkemiz için, adalet için oradaydık! Korkma" paylaşımında bulunan isim protestoların üçüncü gününde de Saraçhane'deydi.

Tepkisini sokağa çıkarak gösteren ünlü model paylaşımlarına da ara vermeden devam etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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