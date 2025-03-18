O Senin Çabanı Hakediyor mu?
O Senin Çabanı Hakediyor mu?
Hayatında birine fazlasıyla emek veriyor olabilirsin, ama o kişi senin bu çabanı gerçekten hak ediyor mu? Birine karşı gösterdiğin fedakarlıklar ve harcadığın zaman, bazen geri dönüşü olmayan bir yola dönüşebilir. Karşılıklı çaba olmadan, ilişkiler dengesiz hale gelebilir. Peki, senin çaban karşılık buluyor mu yoksa gereksiz yere mi emek harcıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sana ne kadar zaman ayırıyor?
4. Ondan yardım istediğinde tepkisi ne olur?
5. Sıkıntılı bir dönem geçirdiğinde yanına koşar mı?
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6. Sana verdiği sözleri ne kadar tutuyor?
7. Kendini onun yanında nasıl hissediyorsun?
8. Zaman geçtikçe ona olan güvenin arttı mı?
9. Arkadaşlarına ve çevrene karşı seni nasıl tanıtıyor?
10. İlişkide yaşadığınız sorunları nasıl çözersiniz?
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O senin çabanı sonuna kadar hak ediyor!
O senin çabana tam anlamıyla karşılık vermiyor!
O senin çabanı hak etmiyor!
O senin çabanı görmüyor bile!
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