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Mustafa Kerem Erman Kimdir? Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman'ın Diploması İptal mi Edildi?

Mustafa Kerem Erman Kimdir? Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman'ın Diploması İptal mi Edildi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 00:34

Mustafa Kerem Erman, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve diploması iptal edilen kişiler arasında yer aldı. 1990 yılında yatay geçiş sürecinde yaşandığı iddia edilen “usulsüzlük” nedeniyle diploması iptal edilen Erman, bu karar sonrasında kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Peki, Mustafa Kerem Erman kimdir ve diploması neden iptal edildi?

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Mustafa Kerem Erman Kimdir?

Mustafa Kerem Erman Kimdir?

Mustafa Kerem Erman, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'de Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Kariyeri boyunca ticari araçlar, güç aktarma organları ve stratejik tedarik alanlarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda bulundu.

Mustafa Kerem Erman Kariyeri

Mustafa Kerem Erman Kariyeri

Erman, Otokar'ın iç pazardaki liderliğini sürdürmesinde ve Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde Otokar'ın pazar payını artırmıştır. Ayrıca, Almanya ve İskandinavya pazarlarında da şirketin varlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Otokar'ın sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine odaklanmasında da aktif rol oynayan Erman, şirketin elektrikli ve otonom araç çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu kapsamda, elektrikli şehir içi otobüsü e-Kent'in yeni versiyonunun tanıtımını gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Erman'ın liderliğinde Otokar, 2022 yılında otobüs ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 125 artırarak, başta Avrupa pazarı olmak üzere yaklaşık 1.300 otobüs ihraç etmiştir.

Mustafa Kerem Erman'ın Diploması İptal mı Edildi, Neden Edildi?

Mustafa Kerem Erman'ın Diploması İptal mı Edildi, Neden Edildi?

8 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Bu listede Mustafa Kerem Erman da yer alıyor.

Sebebi ise 1990 yılında yatay geçişte yapılan 'usulsüzlük' olarak gösterildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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