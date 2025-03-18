Mustafa Kerem Erman Kimdir? Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman'ın Diploması İptal mi Edildi?

Erman, Otokar'ın iç pazardaki liderliğini sürdürmesinde ve Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde Otokar'ın pazar payını artırmıştır. Ayrıca, Almanya ve İskandinavya pazarlarında da şirketin varlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Otokar'ın sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine odaklanmasında da aktif rol oynayan Erman, şirketin elektrikli ve otonom araç çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu kapsamda, elektrikli şehir içi otobüsü e-Kent'in yeni versiyonunun tanıtımını gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Erman'ın liderliğinde Otokar, 2022 yılında otobüs ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 125 artırarak, başta Avrupa pazarı olmak üzere yaklaşık 1.300 otobüs ihraç etmiştir.