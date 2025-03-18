Mustafa Kerem Erman Kimdir? Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman'ın Diploması İptal mi Edildi?
Mustafa Kerem Erman Kimdir? Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman'ın Diploması İptal mi Edildi?
Mustafa Kerem Erman, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve diploması iptal edilen kişiler arasında yer aldı. 1990 yılında yatay geçiş sürecinde yaşandığı iddia edilen “usulsüzlük” nedeniyle diploması iptal edilen Erman, bu karar sonrasında kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
Peki, Mustafa Kerem Erman kimdir ve diploması neden iptal edildi?
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Mustafa Kerem Erman Kimdir?
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Mustafa Kerem Erman Kariyeri
Mustafa Kerem Erman'ın Diploması İptal mı Edildi, Neden Edildi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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