Alizade'nin Saçlarından Şenay Gürler'in Şampiyonluk Sevincine 18 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Alizade'nin Saçlarından Şenay Gürler'in Şampiyonluk Sevincine 18 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Sıla Türkoğlu
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Yasemin Şefkatli
Fahriye Evcen
Pelin Akil
Yasemin Özilhan
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Alizade
İpek Filiz Yazıcı
Şevval Şahin
Boran Kuzum
Şenay Gürler
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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