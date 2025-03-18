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18 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

18 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2025 - 01:11

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel'den İlk Aşk Karesi!

Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel'den İlk Aşk Karesi!

Neco'nun büyük kızı Zeynep Özyılmazel'le arasındaki yaş farkı ve evlilikleriyle gündeme oturan Kerem Görsev ve müstakbel eşinden ilk kare geldi.

İrem Derici'den Dua Lipa'ya Büyük Ayar!

İrem Derici'den Dua Lipa'ya Büyük Ayar!

Şimdilerde Melih Kunukçu ile uzun süredir reddettiği aşkını doyasıya yaşamaya başlayan İrem Derici yine kıskançlık modunu açtı. Ünlü isim Dua Lipa'ya ayar verdi!

Özcan Deniz Hakkında Kara Para Aklama İddiası!

Özcan Deniz Hakkında Kara Para Aklama İddiası!

Ailesiyle yaşadığı kaos bir an olsun dinmeyen Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'le yaşadığı gerginlik bir hayli tırmanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de farklı iddialar yüzünden ifade veren oyuncunun kardeşi ikilinin kara para akladığını söyledi.

Tanyeli'nin Doktoru Ölüm Nedenini Açıkladı

Tanyeli'nin Doktoru Ölüm Nedenini Açıkladı

Pankreas kanseri dolayısıyla uzun süredir hastanede tedavi altında olan Tanyeli geçtiğimiz gece hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ölüm nedenini doktoru açıkladı.

İlker Aksum'un Cenaze Sitemine Zafer Algöz Yorumu

İlker Aksum'un Cenaze Sitemine Zafer Algöz Yorumu

Şinasi Yurtsever'in cenazesine dizi setinde olması dolayısıyla katılamadığını açıklayan İlker Aksum'un o paylaşımı yürek burkmuştu. Zafer Algöz, Aksum'un bu paylaşımını yorumladı.

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Armağan Çağlayan İmamoğlu'nun Diploma İptaline Tepki Gösterdi

Armağan Çağlayan İmamoğlu'nun Diploma İptaline Tepki Gösterdi

Armağan Çağlayan mezun olduğu İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 28 kişinin diplomasını iptal etmesine tepki gösterdi.

Ünlü İsimlerden Ekrem İmamoğlu'na Destek

Ünlü İsimlerden Ekrem İmamoğlu'na Destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sosyal medya gündemini sarsarken siyasi isimler kısa sürede paylaşımda bulunmuştu. Ünlü isimler de İmamoğlu'na sosyal medya paylaşımlarıyla destek verdi.

Doktorlar'ın Suat'ı Üçüncü Kez Baba Oluyor!

Doktorlar'ın Suat'ı Üçüncü Kez Baba Oluyor!

Doktorlar dizisi ile hayatımıza giren ve son olarak İnci Taneleri ile ekran karşısına geçen Bekir Aksoy'un ikinci evliliğinden üçüncü çocuğunu kucağına alacağı öğrenildi.

Danla Bilic'in Binicilik Tutkusu Boyut Atladı

Danla Bilic'in Binicilik Tutkusu Boyut Atladı

Aşk hayatı fazlasıyla çalkantılı olan sosyal medyanın gözde ismi Danla Bilicin bir süredir ilgi duyduğu biniciliği başka bir boyuta taşıyarak kendisine at aldığı olduğu ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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