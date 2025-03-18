18 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel'den İlk Aşk Karesi!
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İlker Aksum'un Cenaze Sitemine Zafer Algöz Yorumu
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Doktorlar'ın Suat'ı Üçüncü Kez Baba Oluyor!
Danla Bilic'in Binicilik Tutkusu Boyut Atladı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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