Atlara Olan İlgisini Sürekli Paylaşan Danla Bilic'in 1 Milyon Değerinde Bir At Satın Aldığı İddia Edildi
Atlara Olan İlgisini Sürekli Paylaşan Danla Bilic'in 1 Milyon Değerinde Bir At Satın Aldığı İddia Edildi
Son dönemlerde aşklarıyla çok konuşulan Danla Bilic'in uzun bir süredir biniciliğe ilgisi olduğu sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan anlaşılıyordu. Mehmet Üstündağ, 'Gel Konuşalım' isimli programda ünlü Influencer'ın binicilik eğitimi süresince kullandığı atı satın aldığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisini "Influencer'ların anası" olarak tanımlayan Danla Bilic'i muhakkak tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi dolu dizgin yaşadığı aşklarını da gizlemiyor, aşık olduğu kim varsa o kişiyle aşk pozlarını da boy boy paylaşıyor.
Ünlü Influencer'ın son dönemlerde atlara merak duyduğunu biliyorduk. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre bu durum ilgi ve merakın da ötesine geçmiş.
İzlemek isteyenler için👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın