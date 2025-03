Atlara Olan İlgisini Sürekli Paylaşan Danla Bilic'in 1 Milyon Değerinde Bir At Satın Aldığı İddia Edildi

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında Mehmet Üstündağ, Danla Bilic'in bir buçuk senedir düzenli olarak Maslak'ta ata binme dersleri aldığını açıkladı. Bilic'in 1 milyon lira değerinde bir at satın aldığını ve çalışmalarını o atla düzenli olarak, hiç aksatmadan gerçekleştirdiğini dile getirdi. Buna ek olarak Üstündağ, Bilic'in dersler bittiğinde bir, iki saat fazladan kalıp seyisinden at hakkında bilgiler aldığını ve ona sürekli soru sorduğunu iddia etti.