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Atlara Olan İlgisini Sürekli Paylaşan Danla Bilic'in 1 Milyon Değerinde Bir At Satın Aldığı İddia Edildi

Atlara Olan İlgisini Sürekli Paylaşan Danla Bilic'in 1 Milyon Değerinde Bir At Satın Aldığı İddia Edildi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 00:28

Son dönemlerde aşklarıyla çok konuşulan Danla Bilic'in uzun bir süredir biniciliğe ilgisi olduğu sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan anlaşılıyordu. Mehmet Üstündağ, 'Gel Konuşalım' isimli programda ünlü Influencer'ın binicilik eğitimi süresince kullandığı atı satın aldığını iddia etti.

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Kendisini "Influencer'ların anası" olarak tanımlayan Danla Bilic'i muhakkak tanıyorsunuzdur.

Kendisini "Influencer'ların anası" olarak tanımlayan Danla Bilic'i muhakkak tanıyorsunuzdur.

Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden birisi olan Danla Bilic, seneler önce Youtube camiasına adım atmış; kişiler ve temalar özelinde çektiği makyaj videolarıyla ünlenmişti. Bir dönem aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Daha sonrasında YouTube kariyerini bir süreliğine rafa kaldıran Bilic, Influencer'lığa soyunmuş ve Instagram kullanımına ağırlık vermişti. Danla Bilic'in yıldızını parlatan olaylardan birsi de bir dönemler arkadaş olduğu şarkıcı Ece Seçkin ile olan benzerliğinin gündeme gelmesi ve ikilinin birlikte çektiği videolar olmuştu.

Kendisi dolu dizgin yaşadığı aşklarını da gizlemiyor, aşık olduğu kim varsa o kişiyle aşk pozlarını da boy boy paylaşıyor.

Kendisi dolu dizgin yaşadığı aşklarını da gizlemiyor, aşık olduğu kim varsa o kişiyle aşk pozlarını da boy boy paylaşıyor.

Bilic fenomen olduğu ilk senelerde 'Tatlıcı' mahlasını verdiği Berat Demir ile birlikteydi. Çiftin ilişkisi 20119 yılına dek sürdü. Sonrasında Kubilay Aka ve  Emirhan Çakal gibi isimlerle de aşk yaşayan Danla, nereyse her katıldığı programda çok fazla kişiyle aşk yaşadığını dile getiriyor. Kendisi aylar önce Doğan Alemdar'la da epey kısa süreli bir aşk yaşamıştı, belki hatırlarsınız. Nitekim en son Saba Tümer'in programında samimi açıklamalarda bulunan Bilic, bir eski sevgilisinden özür beklediğini dile getirmişti. Bu kişinin kısa süre birlikte olduğu birisi olduğunu söyleyen Bilic'in bu cümleleriyle kime gönderme yaptığı ise merak konusu.

Ünlü Influencer'ın son dönemlerde atlara merak duyduğunu biliyorduk. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre bu durum ilgi ve merakın da ötesine geçmiş.

Ünlü Influencer'ın son dönemlerde atlara merak duyduğunu biliyorduk. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre bu durum ilgi ve merakın da ötesine geçmiş.

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında Mehmet Üstündağ, Danla Bilic'in bir buçuk senedir düzenli olarak Maslak'ta ata binme dersleri aldığını açıkladı. Bilic'in 1 milyon lira değerinde bir at satın aldığını ve çalışmalarını o atla düzenli olarak, hiç aksatmadan gerçekleştirdiğini dile getirdi. Buna ek olarak Üstündağ, Bilic'in dersler bittiğinde bir, iki saat fazladan kalıp seyisinden at hakkında bilgiler aldığını ve ona sürekli soru sorduğunu iddia etti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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