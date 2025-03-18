Atlara Olan İlgisini Sürekli Paylaşan Danla Bilic'in 1 Milyon Değerinde Bir At Satın Aldığı İddia Edildi

Bilic fenomen olduğu ilk senelerde 'Tatlıcı' mahlasını verdiği Berat Demir ile birlikteydi. Çiftin ilişkisi 20119 yılına dek sürdü. Sonrasında Kubilay Aka ve Emirhan Çakal gibi isimlerle de aşk yaşayan Danla, nereyse her katıldığı programda çok fazla kişiyle aşk yaşadığını dile getiriyor. Kendisi aylar önce Doğan Alemdar'la da epey kısa süreli bir aşk yaşamıştı, belki hatırlarsınız. Nitekim en son Saba Tümer'in programında samimi açıklamalarda bulunan Bilic, bir eski sevgilisinden özür beklediğini dile getirmişti. Bu kişinin kısa süre birlikte olduğu birisi olduğunu söyleyen Bilic'in bu cümleleriyle kime gönderme yaptığı ise merak konusu.