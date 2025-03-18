Ayakkabı Bağcığını Toka Niyetine Kullanan Duygu Özaslan'ın Tenis Maçı Temalı Kombini Sınıfta Kaldı!
Ayakkabı Bağcığını Toka Niyetine Kullanan Duygu Özaslan'ın Tenis Maçı Temalı Kombini Sınıfta Kaldı!
En eski Youtuber'lardan birisi olan Duygu Özaslan, 2013 yılında çektiği videolarla hayatımıza girmişti. O günden bugüne kadar kariyerinde oldukça ilerleyen duygu Özaslan, artık Youtube videolarından ziyade, diğer sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Özaslan, bu sefer de 'tenis maçına gitme' temalı bir kombinle takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü Influencer'ın yaptığı kıyafet tercihi kullanıcıların diline düşerken ayakkabı bağcığından toka yapması olay oldu.
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Günümüzün en çok ses getiren Influencer'larından Duygu Özaslan'ı tanımayanınız yoktur.
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Kendisi 2020 senesinden beri aşk yaşadığı basketbol oyuncusu Can Maxim Mutaf ile 2022 senesinde dünyaevine girmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dillere düşen Duygu Özaslan, yine yaptı yapacağını! Özaslan'ın kombini ve saçına bağladığı ayakkabı bağcığı olay oldu.
Duygu Özaslan'ın paylaşımını izlemek isteyenler için:
Kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekildeydi:
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