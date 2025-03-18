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Ayakkabı Bağcığını Toka Niyetine Kullanan Duygu Özaslan'ın Tenis Maçı Temalı Kombini Sınıfta Kaldı!

Ayakkabı Bağcığını Toka Niyetine Kullanan Duygu Özaslan'ın Tenis Maçı Temalı Kombini Sınıfta Kaldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 19:30

En eski Youtuber'lardan birisi olan Duygu Özaslan, 2013 yılında çektiği videolarla hayatımıza girmişti. O günden bugüne kadar kariyerinde oldukça ilerleyen duygu Özaslan, artık Youtube videolarından ziyade, diğer sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. 

Özaslan, bu sefer de 'tenis maçına gitme' temalı bir kombinle takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü Influencer'ın yaptığı kıyafet tercihi kullanıcıların diline düşerken ayakkabı bağcığından toka yapması olay oldu.

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Günümüzün en çok ses getiren Influencer'larından Duygu Özaslan'ı tanımayanınız yoktur.

Günümüzün en çok ses getiren Influencer'larından Duygu Özaslan'ı tanımayanınız yoktur.

Bir dönemler aslen İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Duygu Özaslan, henüz okulunu bitirmeden bu bölümü istemediğini anlamış ve 2013 senesinde dijital platformlara ilk adımı atmıştı. Serüvenine Youtube'da çektiği makyaj videolarıyla başlayan Özaslan, resmen gözümüzün önünde büyüyüp gelişti desek yalan olmaz herhalde! Birçok genç kız, makyaj yapmayı onunla öğrenmişti. Kendisi gözler önüne serdiği yaşantısıyla geniş bir takipçi kitlesini kendine çekmeyi başardı. İnsanlar onu yer yer 'cringe' olarak nitelendirse de o her zaman Duygu Özaslan olarak kariyerinde yükselmeye devam etti. Kendisi bir dönemler geçirdiği yeme bozukluğu hastalığıyla gündeme gelmişti. Bu süreci daha sonrasında takipçileriyle paylamış, onlara içini dökmüştü. O dönemlerde Duygu, dürüstlüğü ve samimiyetiyle birçok kişinin kalbini çalmayı başarmıştı.

Kendisi 2020 senesinden beri aşk yaşadığı basketbol oyuncusu Can Maxim Mutaf ile 2022 senesinde dünyaevine girmişti.

Kendisi 2020 senesinden beri aşk yaşadığı basketbol oyuncusu Can Maxim Mutaf ile 2022 senesinde dünyaevine girmişti.

Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Aşklarını pek de gözler önünde yaşamayan çift, yer yer sosyal medyada aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dillere düşen Duygu Özaslan, yine yaptı yapacağını! Özaslan'ın kombini ve saçına bağladığı ayakkabı bağcığı olay oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dillere düşen Duygu Özaslan, yine yaptı yapacağını! Özaslan'ın kombini ve saçına bağladığı ayakkabı bağcığı olay oldu.

Duygu Özaslan, sosyal medyasını aktif kullanmaya başladığı süreçten bu yana sık sık eleştirilerin odağı oldu. Gerek giyidiği şeyler gerekse de söylediği bazı kelimelerle kullanıcıların diline düşüverdi. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan, yani en azından bir olayla gündeme gelmeyen, Özaslan yaptığı tenis maçı kombiniyle olay olmayı başardı. Kullanıcılar tarafından bu kombini sınıfta kalan Duygu Özaslan'ın saçına taktığı ayakkabı bağcığı çok eleştirildi.

Duygu Özaslan'ın paylaşımını izlemek isteyenler için:

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekildeydi:

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekildeydi:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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