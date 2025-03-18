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Gülben Ergen, Anaokulu Polemiğiyle Arasındaki İplerin Gerildiği Demet Akalın Sorulunca Sessiz Kalmakla Yetindi

Gülben Ergen, Anaokulu Polemiğiyle Arasındaki İplerin Gerildiği Demet Akalın Sorulunca Sessiz Kalmakla Yetindi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 21:34

Gülben Ergen'in kurucusu olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' derneği, geçtiğimiz günlerde Narin Güran adına 56. anaokulunu Diyarbakır'da açtı. Emeği geçen herkese yayınlandığı bir gönderiyle teşekkür eden Ergen'in teşekkür listesinde Demet Akalın'ın okulun parkını yaptıran arkadaşları (Ceylan ailesi) bulunmaması, Akalın'ı sinirlendirmişti. 

En son ikilisinin arasındaki 'teşekkür krizi' atışması büyümüştü. Akif Yaman, Gülben Ergen'e bu konu özelinde bir Demet Akalın sorusu yöneltince Ergen, röportajı sessizlikle sonlandırdı.

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İki başarılı şarkıcı Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın arası son zamanlarda oldukça iyiydi. Fakat bir dargın bir barışık olan ikilinin arasındaki ipler yeniden gerildi.

İki başarılı şarkıcı Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın arası son zamanlarda oldukça iyiydi. Fakat bir dargın bir barışık olan ikilinin arasındaki ipler yeniden gerildi.

2014 senesinde Gülben Ergen'in o dönemler yayınlanan ve 'Gülben' adını verdiği programına Demet Akalın'ın katılması üzerine ikilinin dostluğunun iyi bir seyirde gittiği düşünülmüştü. Fakat gelin görün ki,2020 senesi Ergen ve Akalın'ın sosyal medya üzerinden atışmalarının başladığı yıl oldu. 2021'de tekrar barışan ikilinin dostluğu bugüne kadar gayet de iyi ilerliyordu aslında. 

Gülben Ergen'in ise ülke gündemini yakından takip ettiğini ve duyarlı  bir şekilde yaklaştığını mutlaka sosyal medya paylaşımlarında da görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde 'Çocuklar Gülsün Diye' projesinin 56. anaokulunu Narin Güran adına Diyarbakır'da açmasının üzerine Ergen, derneğin kurucusu olarak, emeği geçenlere teşekkür ettiği bir liste yayınladı.

Ergen'in teşekkür listesinde anaokulunun parkını yaptıran Ceylan ailesinin adını göremeyen Demet Akalın, bir hışımla klavyesine sarıldı.

Ergen'in teşekkür listesinde anaokulunun parkını yaptıran Ceylan ailesinin adını göremeyen Demet Akalın, bir hışımla klavyesine sarıldı.

'Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben!!! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara' diyen Akalın'a Ergen'den 'Sevgili Demet.... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan 'teşekkür' beklediğini düşünemedim/düşünmedim' diyerek lafını soktu. Sonra da WhatsApp'ten teşekkür ettiğini belirtti ve 'Adreslerini yazarsan buradan da edeyim' yanıtı gelmişti. 

Bu cevabı içine sindiremeyen Demet Akalın tek tıkla Gülben Ergen'i takip etmeyi bırakmıştı.

Yaşanan "teşekkür krizi"nin ardından Akif Yaman, mikrofonunu Gülben Ergen'e uzattı.

Yaşanan "teşekkür krizi"nin ardından Akif Yaman, mikrofonunu Gülben Ergen'e uzattı.

'Demet Akalın'ı sormak istiyorum. Aranızda bir teşekkür krizi yaşandı ama... Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?' sorusuna Gülben Ergen, kafasını sallayıp 'Hiçbir şey.' yanıtı vererek oradan uzaklaştı.

İşte o anlar:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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