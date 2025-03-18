Gülben Ergen, Anaokulu Polemiğiyle Arasındaki İplerin Gerildiği Demet Akalın Sorulunca Sessiz Kalmakla Yetindi
Gülben Ergen, Anaokulu Polemiğiyle Arasındaki İplerin Gerildiği Demet Akalın Sorulunca Sessiz Kalmakla Yetindi
Gülben Ergen'in kurucusu olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' derneği, geçtiğimiz günlerde Narin Güran adına 56. anaokulunu Diyarbakır'da açtı. Emeği geçen herkese yayınlandığı bir gönderiyle teşekkür eden Ergen'in teşekkür listesinde Demet Akalın'ın okulun parkını yaptıran arkadaşları (Ceylan ailesi) bulunmaması, Akalın'ı sinirlendirmişti.
En son ikilisinin arasındaki 'teşekkür krizi' atışması büyümüştü. Akif Yaman, Gülben Ergen'e bu konu özelinde bir Demet Akalın sorusu yöneltince Ergen, röportajı sessizlikle sonlandırdı.
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İki başarılı şarkıcı Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın arası son zamanlarda oldukça iyiydi. Fakat bir dargın bir barışık olan ikilinin arasındaki ipler yeniden gerildi.
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Ergen'in teşekkür listesinde anaokulunun parkını yaptıran Ceylan ailesinin adını göremeyen Demet Akalın, bir hışımla klavyesine sarıldı.
Yaşanan "teşekkür krizi"nin ardından Akif Yaman, mikrofonunu Gülben Ergen'e uzattı.
İşte o anlar:
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