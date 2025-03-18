Gülben Ergen, Anaokulu Polemiğiyle Arasındaki İplerin Gerildiği Demet Akalın Sorulunca Sessiz Kalmakla Yetindi

2014 senesinde Gülben Ergen'in o dönemler yayınlanan ve 'Gülben' adını verdiği programına Demet Akalın'ın katılması üzerine ikilinin dostluğunun iyi bir seyirde gittiği düşünülmüştü. Fakat gelin görün ki,2020 senesi Ergen ve Akalın'ın sosyal medya üzerinden atışmalarının başladığı yıl oldu. 2021'de tekrar barışan ikilinin dostluğu bugüne kadar gayet de iyi ilerliyordu aslında.

Gülben Ergen'in ise ülke gündemini yakından takip ettiğini ve duyarlı bir şekilde yaklaştığını mutlaka sosyal medya paylaşımlarında da görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde 'Çocuklar Gülsün Diye' projesinin 56. anaokulunu Narin Güran adına Diyarbakır'da açmasının üzerine Ergen, derneğin kurucusu olarak, emeği geçenlere teşekkür ettiği bir liste yayınladı.