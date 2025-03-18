Oğlak Burçlarını Eleştiren Komedyen Murat Genç, Seda Sayan'ın Etkisiyle Tüm Sözlerini Geri Aldı

Türk televizyon ekranlarının aurası ve bambaşka enerjisiyle yeri doldurulamayacak isimlerinden Seda Sayan, biliyorsunuz ki bir oğlak burcu. Komedyen Murat Genç ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ünlenen bir isim.
Murat Genç, daha önce bir videosunda oğlak burçlarına 'pinti, soğuk ve takıntılı' demişti. Bir oğlak burcu olan Seda Sayan'ın yanına gidince, daha önce oğlak burcu hakkında söylediği ne varsa düzeltti.
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Murat Genç'in "Seve seve oğlak güzellemesi" için👇
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Ünlü komedyen Murat Genç, Seda Sayan ile bir araya geldi.
Daha önce oğlak burçları hakkında pek de iç açıcı şeyler söylemeyen Genç, önceki tüm sözlerini oğlak burcu olan Seda Sayan'ın yanında düzeltti.
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