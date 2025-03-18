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Oğlak Burçlarını Eleştiren Komedyen Murat Genç, Seda Sayan'ın Etkisiyle Tüm Sözlerini Geri Aldı

Oğlak Burçlarını Eleştiren Komedyen Murat Genç, Seda Sayan'ın Etkisiyle Tüm Sözlerini Geri Aldı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 20:36

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Türk televizyon ekranlarının aurası ve bambaşka enerjisiyle yeri doldurulamayacak isimlerinden Seda Sayan, biliyorsunuz ki bir oğlak burcu. Komedyen Murat Genç ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ünlenen bir isim. 

Murat Genç, daha önce bir videosunda oğlak burçlarına 'pinti, soğuk ve takıntılı' demişti. Bir oğlak burcu olan Seda Sayan'ın yanına gidince, daha önce oğlak burcu hakkında söylediği ne varsa düzeltti.

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Murat Genç'in "Seve seve oğlak güzellemesi" için👇

Ünlü komedyen Murat Genç, Seda Sayan ile bir araya geldi.

Ünlü komedyen Murat Genç, Seda Sayan ile bir araya geldi.

Murat Genç, sosyal medya hesabından güldüren paylaşımlarıyla tanınan bir isim. Kendisi özellikle burçlar üzerinden kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor. Burçların sahip olduğu ayırt edici ve karakteristik özelliklerin birçoğu videolarının ana hattını oluşturuyor.

Daha önce oğlak burçları hakkında pek de iç açıcı şeyler söylemeyen Genç, önceki tüm sözlerini oğlak burcu olan Seda Sayan'ın yanında düzeltti.

Daha önce oğlak burçları hakkında pek de iç açıcı şeyler söylemeyen Genç, önceki tüm sözlerini oğlak burcu olan Seda Sayan'ın yanında düzeltti.

Yıllardır televizyon ekranlarını güzelliğiyle süsleyen Seda Sayan, bir oğlak burcu olarak, diğer tüm oğlakların hakkını savunmak için kolları sıvadı. Elbette her burcun kendine göre kötü olarak nitelendirilebilecek özellikleri vardır. Fakat bir burcu yalnız gömmek olmaz, zaman zaman övmek de gerekir. 

Seda Sayan ve Murat Genç'in bir araya gelerek çektiği bu eğlenceli video sayesinde tüm oğlak burçları artık derin bir nefes alabilir diye düşünüyoruz!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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