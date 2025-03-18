Çanakkale Zaferi'nin Tarihi Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Hikayesi Yapay Zeka ile Yeniden Canlandırıldı

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında, 18 Mart 1915 tarihinde Atatürk liderliğindeki Türk ordusunun kahramanlığı ve stratejik ustalığına saygı duruşunda bulunuyoruz. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bir araya gelerek imkansızlıklar içinde nasıl büyük bir direniş sergileyebileceğinin kanıtıdır. Bu zaferin simgelerinden biri ise, Seyit Onbaşı’dır.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anısına, Seyit Onbaşı'nın destansı mücadelesi modern teknoloji ile bir kez daha canlandırıldı. Bu özel projede, İzmirli Görkem Kılavuz, Öğretim Görevlisi Gülce Güzin Utku ve Kanada'dan Dr. Feyzi Aydın gibi isimler bir araya gelerek, Seyit Onbaşı'nın hikayesini yapay zeka yardımıyla yeniden kurguladılar. Bu yenilikçi proje, tarihi olayları modern teknoloji ile birleştirerek, geçmişin kahramanlarını geleceğe taşımayı hedefliyor.