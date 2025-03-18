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Çanakkale Zaferi'nin Tarihi Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Hikayesi Yapay Zeka ile Yeniden Canlandırıldı

Çanakkale Zaferi'nin Tarihi Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Hikayesi Yapay Zeka ile Yeniden Canlandırıldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 11:21

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Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında, 18 Mart 1915 tarihinde Atatürk liderliğindeki Türk ordusunun kahramanlığı ve stratejik ustalığına saygı duruşunda bulunuyoruz. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bir araya gelerek imkansızlıklar içinde nasıl büyük bir direniş sergileyebileceğinin kanıtıdır. Bu zaferin simgelerinden biri ise, Seyit Onbaşı’dır.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anısına, Seyit Onbaşı'nın destansı mücadelesi modern teknoloji ile bir kez daha canlandırıldı. Bu özel projede, İzmirli Görkem Kılavuz, Öğretim Görevlisi Gülce Güzin Utku ve Kanada'dan Dr. Feyzi Aydın gibi isimler bir araya gelerek, Seyit Onbaşı'nın hikayesini yapay zeka yardımıyla yeniden kurguladılar. Bu yenilikçi proje, tarihi olayları modern teknoloji ile birleştirerek, geçmişin kahramanlarını geleceğe taşımayı hedefliyor.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
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Tüylerimizi diken diken yapan videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı’nda sergilediği kahramanlıkla, Türk milletinin gönlünde taht kurmuş bir isimdir.

Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı’nda sergilediği kahramanlıkla, Türk milletinin gönlünde taht kurmuş bir isimdir.

276 kilogramlık bir top mermisini omuzlayarak, düşman gemilerini hedef alıp, bu büyük mühimmatı mermileri fırlatmak için kullanan Seyit Onbaşı, Çanakkale’deki en kritik anlardan birinde Türk ordusunun zaferine büyük katkı sağlamıştır.

Proje kapsamında, Seyit Onbaşı’nın 276 kilogramlık top mermisini sırtlayarak düşman gemilerine karşı verdiği kahramanlık mücadelesi, tüm detaylarıyla yapay zeka ile canlandırıldı.

Proje kapsamında, Seyit Onbaşı’nın 276 kilogramlık top mermisini sırtlayarak düşman gemilerine karşı verdiği kahramanlık mücadelesi, tüm detaylarıyla yapay zeka ile canlandırıldı.

Video, tarihi kayıtlara sadık kalarak, görsel ve işitsel unsurların modern teknolojiyle harmanlanmasıyla hazırlandı.

Yapay zeka destekli video, seyircilere Çanakkale ruhunu en güçlü şekilde hissettirmeyi amaçlıyor. Çanakkale Zaferi'nin önemli bir parçası olan Seyit Onbaşı'nın unutulmaz anları, titizlikle oluşturulan görseller, video kurgusu ve seslendirme ile modern bir anlatımla sunuldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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