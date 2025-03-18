Çocuklarını Okuluna Kırmızı Lateks Elbisesiyle Gittiğini İddia Eden Kylie Jenner Eleştirilerin Odağı Oldu
Çocuklarını Okuluna Kırmızı Lateks Elbisesiyle Gittiğini İddia Eden Kylie Jenner Eleştirilerin Odağı Oldu
Kylie Jenner gibi dünyaca ünlü bir isimin sıradan bir anne olmasını beklemek elbette güç. Fakat Kylie, yeni elbise markasından bir dekolteli kırmızı lateksi tanıtmak için kameralar karşına oturup çocuklarını okuldan almaya bu elbiseyle gidebileceğini söyleyince bu açıklamasıyla tüm dünyanın gündemine oturmayı başardı. Dediğimiz gibi sıradan bir anne olmasını zaten beklemiyorduk, ama şimdilerde sosyal medyada bu tercihin biraz 'fazla' olduğu konuşuluyor!
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Genç yaşında adını milyarderler listesine yazdıran ve günümüzün en beğenilen kadınlarından biri olan Kylie Jenner!
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Şimdilerde ödüllü oyuncu Timothée Chalamet ile biliktelik yaşıyor olsa da daha önceden Travis Scott ile aşk yaşamış ve iki çocuk dünyaya getirmişti.
Giyim markasının yeni koleksiyonu tanıtmak için kırmızı lateksiyle kameralar karşına geçti. Çekici yönünü ön plana çıkaran bu elbiseyle gidebileceğini söylediği yer ise epey tuhaftı!
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