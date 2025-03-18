Çocuklarını Okuluna Kırmızı Lateks Elbisesiyle Gittiğini İddia Eden Kylie Jenner Eleştirilerin Odağı Oldu

2019'da Forbes’un “Dünyanın En Genç Milyarderi” listesine adını yazdıran Kylie Jenner'ı küçüklüğünden beri tanıyoruz desek yalan olmaz. Kendisi 2010'lu yıllarda popülerlik kazanmış olmasına rağmen hala revaçta olan isimlerden. Sosyal medyayı epey aktif bir şekilde kullanan Jenner, güzelliği ve çekiciliğiyle de çok konuşuluyor. Bunların yanı sıra başarılı bir iş insanı olarak tanımlayabileceğimiz Kylie, önce kendi kozmetik markası 'Kylie Cosmetics'i kurmuştu biliyorsunuz. Rujlarıyla ön plana çıkan marka, özellikle ilk yıllarında oldukça iyi gelir elde etmişti. Şimdilerde ise Jenner, KHY ile giyim sektörüne adım attı. Poster Girl ile birlikte oluşturduğu koleksiyonunu son günlerde sosyal mecralarda duyurmaya başladı. Koleksiyon incelendiğinde ise, Kylie'nin son dönemlerde en çok tercih ettiği siyah ve kırmızı renklerin ve lateksin ağırlıklı olduğunu görüyoruz.