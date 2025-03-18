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Çocuklarını Okuluna Kırmızı Lateks Elbisesiyle Gittiğini İddia Eden Kylie Jenner Eleştirilerin Odağı Oldu

Çocuklarını Okuluna Kırmızı Lateks Elbisesiyle Gittiğini İddia Eden Kylie Jenner Eleştirilerin Odağı Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 22:53

Kylie Jenner gibi dünyaca ünlü bir isimin sıradan bir anne olmasını beklemek elbette güç. Fakat Kylie, yeni elbise markasından bir dekolteli kırmızı lateksi tanıtmak için kameralar karşına oturup çocuklarını okuldan almaya bu elbiseyle gidebileceğini söyleyince bu açıklamasıyla tüm dünyanın gündemine oturmayı başardı. Dediğimiz gibi sıradan bir anne olmasını zaten beklemiyorduk, ama şimdilerde sosyal medyada bu tercihin biraz 'fazla' olduğu konuşuluyor!

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Genç yaşında adını milyarderler listesine yazdıran ve günümüzün en beğenilen kadınlarından biri olan Kylie Jenner!

Genç yaşında adını milyarderler listesine yazdıran ve günümüzün en beğenilen kadınlarından biri olan Kylie Jenner!

2019'da Forbes’un “Dünyanın En Genç Milyarderi” listesine adını yazdıran Kylie Jenner'ı küçüklüğünden beri tanıyoruz desek yalan olmaz. Kendisi 2010'lu yıllarda popülerlik kazanmış olmasına rağmen hala revaçta olan isimlerden. Sosyal medyayı epey aktif bir şekilde kullanan Jenner, güzelliği ve çekiciliğiyle de çok konuşuluyor. Bunların yanı sıra başarılı bir iş insanı olarak tanımlayabileceğimiz Kylie, önce kendi kozmetik markası 'Kylie Cosmetics'i kurmuştu biliyorsunuz. Rujlarıyla ön plana çıkan marka, özellikle ilk yıllarında oldukça iyi gelir elde etmişti. Şimdilerde ise Jenner, KHY ile giyim sektörüne adım attı. Poster Girl ile birlikte oluşturduğu koleksiyonunu son günlerde sosyal mecralarda duyurmaya başladı. Koleksiyon incelendiğinde ise, Kylie'nin son dönemlerde en çok tercih ettiği siyah ve kırmızı renklerin ve lateksin ağırlıklı olduğunu görüyoruz.

Şimdilerde ödüllü oyuncu Timothée Chalamet ile biliktelik yaşıyor olsa da daha önceden Travis Scott ile aşk yaşamış ve iki çocuk dünyaya getirmişti.

Şimdilerde ödüllü oyuncu Timothée Chalamet ile biliktelik yaşıyor olsa da daha önceden Travis Scott ile aşk yaşamış ve iki çocuk dünyaya getirmişti.

2023'ün nisan ayında Timothée Chalamet'i resmen koluna takan ve uzun süredir ilişkisini devam ettiren Kylie Jenner, ünlü oyuncuyla birlikte olmasının ardından değişen stiliyle de gündeme gelmişti. Kendisi eski birlikteliği olan rapçi Travi Scott'layken adeta bambaşka biriydi. Renkli saçları, ağır makyajları, belirgin estetikleri hepsi 2017-2019 aralığına yani Scott ile aşk yaşadığı döneme tekabül ediyor. Kendisi Scott ile birlikteyken annelik hissini ilk kez tatmış ve kızı Stormi'yi kucağına almıştı. İkinci çocukları Aire ise ayrı oldukları 2022 senesinde dünyaya gelmişti.

Giyim markasının yeni koleksiyonu tanıtmak için kırmızı lateksiyle kameralar karşına geçti. Çekici yönünü ön plana çıkaran bu elbiseyle gidebileceğini söylediği yer ise epey tuhaftı!

Giyim markasının yeni koleksiyonu tanıtmak için kırmızı lateksiyle kameralar karşına geçti. Çekici yönünü ön plana çıkaran bu elbiseyle gidebileceğini söylediği yer ise epey tuhaftı!

Yeni marka, yeni heyecanlar diyerek ne söylediğini şaşırdığını umduğumuz Kylie Jenner, bu elbisesiyle kameralar karşısında güzel güzel otururken, 'Bu kıyafeti nerelere giderken tercih ederdin?' sorusunu 'Çocuklarımı okuldan almaya giderken tercih ederdim.' yanıtlayınca sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı. Bir kullanıcı Kylie'nin bu cevabını 'Çılgınca' olarak nitelendirdi. 'Güzel elbise ama dürüst olalım, Hollywood dışında hiç kimse çocuklarını o elbiseyle kucağına almaz ve çocuklarınız çok utanırdı' yorumu da başka bir takipçiden geldi. 'Çocuklar çocuktur!' ifadesi de gelen yorumlar arasındaydı.

Kylie'nin o röportajı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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