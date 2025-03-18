Zafer Algöz, İlker Aksum'un Can Dostu Şinasi Yurtsever'in Cenazesine "Katılamama Gerekçesini" Yorumladı
Zafer Algöz, İlker Aksum'un Can Dostu Şinasi Yurtsever'in Cenazesine "Katılamama Gerekçesini" Yorumladı
Şinasi Yurtsever'i İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi yapımlardaki devleşen rolleriyle yakından tanıyorduk. Mide kanseriyle bir süredir mücadele ettiği öğrenilen 51 yaşındaki ismin ani kaybı ise derin bir üzüntüye yol açmıştı.
15 Mart günü son yolculuğuna uğurlanan Yurtsever'in cenazesinde birçok rol arkadaşını görürken İlker Aksum'un videosu yürek burkmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimler yüzünden cenazeye katılamadığını söyleyen isme Zafer Algöz'den yorum gecikmedi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Şinasi Yurtsever'in genç yaştaki kaybı sanat dünyasını ve sevenlerini derinden yaraladı.
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İlker Aksum ise can dostunun cenazesine katılamama nedeninin set olduğunu bu videoyla duyurmuştu:
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yabancı Damat dizisinde birlikte rol alan İlker Aksum'un ve Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamamasına Zafer Algöz'den yorum geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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