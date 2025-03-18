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Zafer Algöz, İlker Aksum'un Can Dostu Şinasi Yurtsever'in Cenazesine "Katılamama Gerekçesini" Yorumladı

Zafer Algöz, İlker Aksum'un Can Dostu Şinasi Yurtsever'in Cenazesine "Katılamama Gerekçesini" Yorumladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.03.2025 - 20:28

Şinasi Yurtsever'i İşler GüçlerDüğün Dernek, Kardeş Payı gibi yapımlardaki devleşen rolleriyle yakından tanıyorduk. Mide kanseriyle bir süredir mücadele ettiği öğrenilen 51 yaşındaki ismin ani kaybı ise derin bir üzüntüye yol açmıştı.

15 Mart günü son yolculuğuna uğurlanan Yurtsever'in cenazesinde birçok rol arkadaşını görürken İlker Aksum'un videosu yürek burkmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimler yüzünden cenazeye katılamadığını söyleyen isme Zafer Algöz'den yorum gecikmedi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Şinasi Yurtsever'in genç yaştaki kaybı sanat dünyasını ve sevenlerini derinden yaraladı.

Şinasi Yurtsever'in genç yaştaki kaybı sanat dünyasını ve sevenlerini derinden yaraladı.

Sevilen projelerde unutulmaz rollere imza atan ve canlandırdığı karakterlerle hafızalara yerleşen Şinasi Yurtsever'e mide kanseriyle mücadele etmesinin ardından zatürre teşhisi konduğu ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Birçok sanatçı dostunun ve rol arkadaşının son yolculuğunda Şinasi Yurtsever'i yalnız bırakmadığına şahitlik etmiştik. Ahmet Kural, Binnur Kaya, Murat Cemcir, Yılmaz Erdoğan, Cengiz Bozkurt gibi isimler son görevlerini yerine getirmiş ve aileye başsağlığı dilemişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

İlker Aksum ise can dostunun cenazesine katılamama nedeninin set olduğunu bu videoyla duyurmuştu:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yabancı Damat dizisinde birlikte rol alan İlker Aksum'un ve Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamamasına Zafer Algöz'den yorum geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yabancı Damat dizisinde birlikte rol alan İlker Aksum'un ve Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamamasına Zafer Algöz'den yorum geldi.

'Siyah Kalp” dizisinin Kapadokya çekimleri yüzünden cenazeye katılamayan ismin sitemine Zafer Algöz'den yorum gecikmedi.

Zafer Algöz, İlker Aksum'un gerekçesini 'Annem vefat etti, oynadığımız oyunu iptal ettik. Üzücü durumlarda bazen çaresiz kalıyorsun. Gidemeyince vicdanen rahatsız oluyorsun. Bazen anne baban ölse bile, 'Sahnede perdeyi açmak gerekir. En azından bir an olsun acını unutursun. Anne-baban da sahnede olmanı isterdi' derler. Bu oyuncunun kendine kalmış. Taşıyabilecek durumu varsa çıkar' ifadeleriyle yorumladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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