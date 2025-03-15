Gözyaşları Bir An Olsun Dinmedi: 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Gözyaşları Bir An Olsun Dinmedi: 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Birçok kült projede unutulmaz rollere imza atan ve yer aldığı dizilerdeki karakterleriyle hafızalara yerleşen Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği, vefat haberiyle ortaya çıkmıştı.
Sanatçı dostlarını ve hastalığından haberdar olmayan annesini 51 yaşındaki ani kaybıyla deriden üzen Şinasi Yurtsever'in sadece birkaç hafta önce sahnelerde olduğu öğrenilmişti. Ahmet Kural'dan Seda Bakan'a birçok isim Şinasi Yurtsever'i bugünkü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
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Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever'in tedavi sürecinin ardından birkaç hafta içinde zatürre şikayetiyle hastaneye yattığı ve yaşımını yitirdiği öğrenildi.
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Onur Buldu acılı anneyi bir an olsun yalnız bırakmadı.
Anma törenine katılmayan Murat Cemcir cenazeye katıldı.
Hakan Meriçler son yolculuğunda Şinasi Yurtsever'in yanındaydı.
İbrahim Büyükak ünlü ismin cenaze törenindeydi.
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Ahmet Kural 16 yıllık dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Vefat haberini duyuran Zafer Algöz de törendeydi.
Sarp Apak tören sırasında duygusal konuşmasıyla arkadaşına veda etti.
Nilperi Şahinkaya arkadaşını cenaze töreninde yalnız bırakmadı.
Seda Bakan cenaze törenine katılan isimlerden biriydi.
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Engin Günaydın gözyaşlarına hakim olamayan isimlerdendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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