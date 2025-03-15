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Gözyaşları Bir An Olsun Dinmedi: 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Gözyaşları Bir An Olsun Dinmedi: 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.03.2025 - 13:42

Birçok kült projede unutulmaz rollere imza atan ve yer aldığı dizilerdeki karakterleriyle hafızalara yerleşen Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği, vefat haberiyle ortaya çıkmıştı.

Sanatçı dostlarını ve hastalığından haberdar olmayan annesini 51 yaşındaki ani kaybıyla deriden üzen Şinasi Yurtsever'in sadece birkaç hafta önce sahnelerde olduğu öğrenilmişti. Ahmet Kural'dan Seda Bakan'a birçok isim Şinasi Yurtsever'i bugünkü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever'in tedavi sürecinin ardından birkaç hafta içinde zatürre şikayetiyle hastaneye yattığı ve yaşımını yitirdiği öğrenildi.

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever'in tedavi sürecinin ardından birkaç hafta içinde zatürre şikayetiyle hastaneye yattığı ve yaşımını yitirdiği öğrenildi.

Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si, İşler Güçler'in Hakkı'sı, Yabancı Damat'ın Hamit'i, Düğün Dernek'in Yılmaz'ı gibi karakterlere can veren ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 13 Mart günü hayatını kaybetti.

Vefatını ilk duyuran kişi ise Zafer Algöz oldu. Kısa bir süre sonra, Yurtsever'in hastalığını ailesinden gizlediği ve ailesinin ölüm haberini sosyal medya aracılığıyla öğrendiği ortaya çıkmıştı.

Bugün AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan ismi oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı.

Onur Buldu acılı anneyi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Onur Buldu acılı anneyi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Şinasi Yurtsever'in yakın arkadaşı oyuncu Onur Buldu törende 'Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.

Anma törenine katılmayan Murat Cemcir cenazeye katıldı.

Anma törenine katılmayan Murat Cemcir cenazeye katıldı.

Ünlü isim birçok yapımda birlikte rol aldığı Şinasi Yurtsever'in cenazesinde sessizliğini sürdürdü.

Hakan Meriçler son yolculuğunda Şinasi Yurtsever'in yanındaydı.

Hakan Meriçler son yolculuğunda Şinasi Yurtsever'in yanındaydı.

İbrahim Büyükak ünlü ismin cenaze törenindeydi.

İbrahim Büyükak ünlü ismin cenaze törenindeydi.

İbrahim Büyükak 'Canım Şinasi Abim… Çok üzgünüm…

Hepimizin başı sağ olsun…' ifadeleriyle veda etmişti.

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Ahmet Kural 16 yıllık dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ahmet Kural 16 yıllık dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Birçok yapımda Şinasi Yurtsever'le yan yana gördüğümüz Ahmet Kural törende duygusal anlar yaşadı.

Vefat haberini duyuran Zafer Algöz de törendeydi.

Vefat haberini duyuran Zafer Algöz de törendeydi.

Zafer Algöz, meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefatını, 'Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin...' sözleriyle duyurmuştu.

Sarp Apak tören sırasında duygusal konuşmasıyla arkadaşına veda etti.

Sarp Apak tören sırasında duygusal konuşmasıyla arkadaşına veda etti.

Apak konuşmasında 'Mekanı cennet olsun, bize çok önemli bir hatıra bıraktı. İyi ki vardın. Seni Seviyorum Şinasi' ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya arkadaşını cenaze töreninde yalnız bırakmadı.

Nilperi Şahinkaya arkadaşını cenaze töreninde yalnız bırakmadı.

Nilperi Şahinkaya 'Seni çok ama çok seviyorum Şinasi'm' notuyla dostuna veda etmişti.

Seda Bakan cenaze törenine katılan isimlerden biriydi.

Seda Bakan cenaze törenine katılan isimlerden biriydi.

Seda Bakan “Kardeş Payı” dizisinde birlikte rol aldığı Şinasi Yurtsever’in cenaze törenine katıldı.

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Engin Günaydın gözyaşlarına hakim olamayan isimlerdendi.

Engin Günaydın gözyaşlarına hakim olamayan isimlerdendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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