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Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'in Anma Töreninde Konuşma Yapan Ahmet Kural Gözyaşlarına Hakim Olmakta Zorlandı

Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'in Anma Töreninde Konuşma Yapan Ahmet Kural Gözyaşlarına Hakim Olmakta Zorlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.03.2025 - 12:36

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, bir süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi. Sanat dünyasında büyük üzüntü yaratan bu kayıp, Yurtsever’in birlikte pek çok projede rol aldığı meslektaşlarını derinden sarstı. Ahmet Kural, yakın arkadaşı Şinasi Yurtsever'in vefatının ardından bugün gerçekleşen törende yer aldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kural, hayranlık duyduğu Yurtsever hakkında konuşmakta zorlandı, ardından tabutunu öperek oyuncu dostuna veda etti.

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Mide kanseriyle uzun süre mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

Mide kanseriyle uzun süre mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

Meslektaşı Zafer Algöz, Yurtsever'in vefatını 'Bir kez daha ailemizden birini kaybettik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin...' diyerek duyurmuş, sanat dünyası, sevilen oyuncunun kaybıyla büyük bir üzüntüye boğulmuştu.

Ahmet Kural, Engin Günaydın, Zafer Algöz, Devin Özgün Çınar, Onur Bulduve Hakan Meriçliler gibi oyuncular bugün düzenlenen veda törenine katıldı.

Ahmet Kural, yakın arkadaşı Şinasi Yurtsever'i kaybetmesinin ardından yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle oyuncunun anma töreninde konuşmakta güçlük çekti.

Ahmet Kural, yakın arkadaşı Şinasi Yurtsever'i kaybetmesinin ardından yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle oyuncunun anma töreninde konuşmakta güçlük çekti.

'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi' ve 'İşler Güçler' gibi sevilen yapımlarda birlikte rol alarak izleyicilerin hafızasında unutulmaz anlar bırakan Ahmet Kural, Murat Cemcir'in rol arkadaşı Şinasi Yurtsever o rollerle hatırlanmaya devam edecek.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından oyuncuyu anan Ahmet Kural tören sırasında konuşmakta zorluk çekti.

Ahmet Kural birçok yapımda omuz omuza çalıştığı dostuna veda ederken duygusal anlar yaşadı.

Yurtsever'in 16 yıllık dostu olduğunu belirten Kural üzüntüsünü dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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