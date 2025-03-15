Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'in Anma Töreninde Konuşma Yapan Ahmet Kural Gözyaşlarına Hakim Olmakta Zorlandı
Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'in Anma Töreninde Konuşma Yapan Ahmet Kural Gözyaşlarına Hakim Olmakta Zorlandı
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, bir süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi. Sanat dünyasında büyük üzüntü yaratan bu kayıp, Yurtsever’in birlikte pek çok projede rol aldığı meslektaşlarını derinden sarstı. Ahmet Kural, yakın arkadaşı Şinasi Yurtsever'in vefatının ardından bugün gerçekleşen törende yer aldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kural, hayranlık duyduğu Yurtsever hakkında konuşmakta zorlandı, ardından tabutunu öperek oyuncu dostuna veda etti.
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Mide kanseriyle uzun süre mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.
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Ahmet Kural, yakın arkadaşı Şinasi Yurtsever'i kaybetmesinin ardından yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle oyuncunun anma töreninde konuşmakta güçlük çekti.
Ahmet Kural birçok yapımda omuz omuza çalıştığı dostuna veda ederken duygusal anlar yaşadı.
Yurtsever'in 16 yıllık dostu olduğunu belirten Kural üzüntüsünü dile getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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