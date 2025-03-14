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Murat Cemcir'den Sonra Ahmet Kural da Hayatını Kaybeden Oyuncu Dostu Şinasi Yurtsever'i Paylaşımıyla Andı!

Murat Cemcir'den Sonra Ahmet Kural da Hayatını Kaybeden Oyuncu Dostu Şinasi Yurtsever'i Paylaşımıyla Andı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.03.2025 - 22:19

Mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, yakın dostları Murat Cemcir ve Ahmet Kural tarafından unutulmadı. Cemcir’in ardından, Ahmet Kural da sosyal medya hesabından Yurtsever’i anarak, oyuncu dostunun kaybı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı. Kural, Yurtsever’in cenaze töreni hakkında bilgi verdi.

Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri tedavisi gördüğü sırada 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever’in vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri tedavisi gördüğü sırada 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever’in vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Kardeş Payıİşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza yerleşen Şinasi Yurtsever'in vefat haberi şok etkisi yaratmıştı.

Kanser tedavisi gördüğünü kendi ailesinden ve annesinden bile gizli tutan ismin vefat haberini Zafer Algöz 'Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin' sözleriyle duyurmuştu.

Oyuncunun son paylaşımları ortaya çıkarken kendisinin hayat üzerine sözleri ve unutulmayacak karakterleri bir kez daha hatırlanmıştı.

Oyuncunun son paylaşımları ortaya çıkarken kendisinin hayat üzerine sözleri ve unutulmayacak karakterleri bir kez daha hatırlanmıştı.

İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazanan, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Kardeş Payı gibi komedi yapımlarında yeteneklerini bizlere sayısız kez gösteren ismin ani vefatı oyuncu dostlarını da yasa boğmuştu. 

Özellikle Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le birçok yapımda birlikte yer alan Şinasi Yurtsever'in ani kaybı ünlü oyuncular tarafından anılırken gözler iki isme dönmüştü.

Murat Cemcir ise geçtiğimiz saatlerde Şinasi Yurtsever'e veda etmişti:

Geçtiğimiz saatlerde küs olduğu Murat Cemcir'in paylaşım yapması üzerine dikkatleri üzerine çeken Ahmet Kural'dan da veda geldi.

Geçtiğimiz saatlerde küs olduğu Murat Cemcir'in paylaşım yapması üzerine dikkatleri üzerine çeken Ahmet Kural'dan da veda geldi.

Ahmet Kural yaptığı paylaşımda 'Söz yok... Canım Şinom' ifadelerini kullandı ve cenaze bilgilerini paylaştı. Cenaze, 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek anma töreninin ardından, öğle namazı sonrası saat 13.20’de Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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