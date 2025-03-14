Atlatamadılar mı? Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın Yaşadığı Korkunç Tekne Kazasının Detaylarını Hatırlıyoruz!

9 gün sonra uyandığında hastane odasındaki ilk sorusunun 'Herkes hayatta mı?' olduğunu söylenen Ali Sabancı, aynı kazanın üç hafta önce de yaşandığını ve o zaman kazanın ölümle sonuçlandığını belirtmişti.

Kazanın ardından bir yıl sonra ilk kez konuşan Sabancı. 'Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar.Allah'ın işi bu 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz' şeklinde o zamanlar yaşadıklarını anlatmıştı.