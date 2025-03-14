Atlatamadılar mı? Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın Yaşadığı Korkunç Tekne Kazasının Detaylarını Hatırlıyoruz!
Atlatamadılar mı? Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın Yaşadığı Korkunç Tekne Kazasının Detaylarını Hatırlıyoruz!
2023 yılının 24 Ağustos günü, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın hayatlarını değiştiren büyük bir kaza yaşandı. O anı hatırlatan her ayrıntı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, geçtiğimiz günlerde Sabancı çiftinin 29 yıllık evliliklerinin sonlandıracağı haberleri ise sosyetede şok etkisi yarattı. Peki o dönem neler yaşanmıştı? Gelin kazanın detaylarını ve 29 yıllık evliliğin bitme nedenlerinden biri olduğu iddia edilen olaya bir daha bakalım!
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1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği sosyetenin gözde çiftlerinden birinin oluşmasını sağlamıştı.
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Yunanistan'da tatilde oldukları sırada, akşam yemeği için bir zodyak botla yola çıkan çift, korkunç bir kazayla sarsılmıştı.
O gün, Sabancı çiftinin tatil için gittikleri Leros Adası'ndan akşam yemeğine giderken yaşadıkları kaza, büyük bir felakete dönüştü.
Kazanın hemen ardından, bölgedeki ilk müdahaleyi Yunan sağlık ekipleri yaptı. Ancak kazanın şiddeti o kadar büyüktü ki, ailenin sağlık durumu kısa sürede merak konusu olmuştu.
Çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali kazadan anne-babaları kadar etiklenmemese de olayın şokuyla sarsılıyorlar.
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Kazanın ardından gelen ilk bilgilere göre, içinde Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu zodyak botun kayalıklara çarptıktan sonra batması ya da ters dönmesi en büyük tehlikeydi.
Sabancı ailesi, kazanın hemen ardından İstanbul’a sevk edildi. İstanbul Amerikan Hastanesi'nde yapılan ilk kontrollerde, Ali Sabancı’nın vücudunda birden fazla kırık ve ciddi iç kanama olduğu belirlenmişti.
Kazadan sonra, hem Ali Sabancı hem de Vuslat Doğan Sabancı, fiziksel olarak iyileşmeye çalışırken duygusal olarak zor bir süreç geçirdi.
Kazadan sonra Sabancı ailesinin yaşadığı travmalar, sosyal hayatlarına da yansıdı. Vuslat Hanım’ın yüzündeki hasar ve tedavi süreci, sosyal medya ve magazin dünyasında sıkça gündem oldu.
Evliliklerinde başlayan gerilim ise, boşanma kararıyla noktalandı. Çift, yıllarca süren evliliklerini, kazanın ardından tamir edemedi.
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Bu zor dönem, bir zamanlar güçlü bir şekilde birbirine bağlı görünen iki insanın hayatındaki kırılma anlarından biri oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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