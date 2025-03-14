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Atlatamadılar mı? Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın Yaşadığı Korkunç Tekne Kazasının Detaylarını Hatırlıyoruz!

Atlatamadılar mı? Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın Yaşadığı Korkunç Tekne Kazasının Detaylarını Hatırlıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.03.2025 - 18:21

2023 yılının 24 Ağustos günü, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın hayatlarını değiştiren büyük bir kaza yaşandı. O anı hatırlatan her ayrıntı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken,  geçtiğimiz günlerde Sabancı çiftinin 29 yıllık evliliklerinin sonlandıracağı haberleri ise sosyetede şok etkisi yarattı. Peki o dönem neler yaşanmıştı? Gelin kazanın detaylarını ve 29 yıllık evliliğin bitme nedenlerinden biri olduğu iddia edilen olaya bir daha bakalım!

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1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği sosyetenin gözde çiftlerinden birinin oluşmasını sağlamıştı.

1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği sosyetenin gözde çiftlerinden birinin oluşmasını sağlamıştı.

Şevket Emrecan ve Kaan Ali isimli iki çocuğu olan Sabancı çifti 2023 senesinde yaşadıkları talihsiz kaza ile adlarından bahsettirmişti. 

Geçtiğimiz günlerde 29 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çiftin o dönem yaşadıklarını atlatamadıkları için bu yönde bir karar aldığı söylenirken neler yaşanmıştı bir hatırlayalım dedik! 

Hazırsanız başlayalım!

Yunanistan'da tatilde oldukları sırada, akşam yemeği için bir zodyak botla yola çıkan çift, korkunç bir kazayla sarsılmıştı.

Yunanistan'da tatilde oldukları sırada, akşam yemeği için bir zodyak botla yola çıkan çift, korkunç bir kazayla sarsılmıştı.

2023 yılı, iş dünyasının önemli isimlerinden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı için unutulmaz bir dönüm noktası oldu. 24 Ağustos 2023’te, Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında geçirdikleri korkunç tekne kazası, sadece fiziki sağlıklarını değil, duygusal hayatlarını da derinden etkiledi.

O gün, Sabancı çiftinin tatil için gittikleri Leros Adası'ndan akşam yemeğine giderken yaşadıkları kaza, büyük bir felakete dönüştü.

O gün, Sabancı çiftinin tatil için gittikleri Leros Adası'ndan akşam yemeğine giderken yaşadıkları kaza, büyük bir felakete dönüştü.

Kazanın 20.30- 21.00 sularında meydana geldiğini öğrenilmiş zodyak botlarıyla restorana gitmek için yola çıkan Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan ve çocukları, botun hızla kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kazanın hemen ardından, bölgedeki ilk müdahaleyi Yunan sağlık ekipleri yaptı. Ancak kazanın şiddeti o kadar büyüktü ki, ailenin sağlık durumu kısa sürede merak konusu olmuştu.

Kazanın hemen ardından, bölgedeki ilk müdahaleyi Yunan sağlık ekipleri yaptı. Ancak kazanın şiddeti o kadar büyüktü ki, ailenin sağlık durumu kısa sürede merak konusu olmuştu.

Arkada oturan çocuklar ve iki mürettebat, çarpmanın etkisiyle bottan fırlayıp denize düşüyorlar. Önde bulunan Sabancı çifti ise botta sıkışıyor. Çocuklar ve mürettebat, bota çıktıklarında kritik durumla karşılaşıyorlar.

Çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali kazadan anne-babaları kadar etiklenmemese de olayın şokuyla sarsılıyorlar.

Çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali kazadan anne-babaları kadar etiklenmemese de olayın şokuyla sarsılıyorlar.

Sabancı çiftinin içinde oğulları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı’nın de yer aldığı zodyak bot, ‘karanlık ada’ olarak da tabir edilen kayalıklara çarpmıştı. 

Ancak sabah saatlerinde yapılan açıklamalarda, kazanın nedeni olarak Ali Sabancı'nın gece tekne kullanırken dikkatsiz davrandığı iddia edilmişti. Yunanistan'ın yerel basınında, kazanın “hatalı kullanım” kaynaklı olduğu yazılmasına rağmen, Ali Sabancı’nın bölgeyi çok iyi tanıdığı ve kazanın sıradan bir dikkatsizlikten kaynaklanmış olabileceği konuşuluyordu.

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Kazanın ardından gelen ilk bilgilere göre, içinde Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu zodyak botun kayalıklara çarptıktan sonra batması ya da ters dönmesi en büyük tehlikeydi.

Kazanın ardından gelen ilk bilgilere göre, içinde Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu zodyak botun kayalıklara çarptıktan sonra batması ya da ters dönmesi en büyük tehlikeydi.

Yunan sahil güvenliği, kazaya hemen müdahale etmiş ve Sabancı çiftini kurtarmak için büyük çaba harcamıştı... 5 saatlik bir mücadele sonunda, hastaneye nakledilen çiftin durumu, o an için çok ciddiydi.

Sabancı ailesi, kazanın hemen ardından İstanbul’a sevk edildi. İstanbul Amerikan Hastanesi'nde yapılan ilk kontrollerde, Ali Sabancı’nın vücudunda birden fazla kırık ve ciddi iç kanama olduğu belirlenmişti.

Sabancı ailesi, kazanın hemen ardından İstanbul’a sevk edildi. İstanbul Amerikan Hastanesi'nde yapılan ilk kontrollerde, Ali Sabancı’nın vücudunda birden fazla kırık ve ciddi iç kanama olduğu belirlenmişti.

Entübe edilen, dalağı alınan ve iç kanama geçiren Ali Sabancı, uzun bir tedavi sürecine girdi. Vuslat Doğan Sabancı’nın ise çenesi kırıldı ve yüzü ağır şekilde hasar gördü. Yüzünden aldığı darbeler nedeniyle büyük bir tedavi sürecine girdi. Vuslat Hanım, birkaç hafta sonra yüzündeki hasarı düzeltmek için New York’a gitmek zorunda kaldı ve burada üç ayrı ameliyat geçirdi. Yüz bölgesine yapılan bu cerrahi işlemler, kazanın izlerini silmeye yönelikti. Fakat kendisi uzun bir süre boyunca gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Kazadan sonra, hem Ali Sabancı hem de Vuslat Doğan Sabancı, fiziksel olarak iyileşmeye çalışırken duygusal olarak zor bir süreç geçirdi.

Kazadan sonra, hem Ali Sabancı hem de Vuslat Doğan Sabancı, fiziksel olarak iyileşmeye çalışırken duygusal olarak zor bir süreç geçirdi.

Yunanistan'daki hastane müdürü Nikos Charalambis, 'Bir saat içinde bize bir kadın ve ağır yaralı bir erkek getirdiler. Kadın daha ağır yaralı görünüyordu. Yüzü parçalanmıştı. Ancak gerekli tetkikler sırasında ve tomografi incelemesi sonrasında vücudunda yaralar bulunan adamın durumunun daha ağır olduğunu tespit ettik. Dalağı yırtılmış, iç kanama geçirmişti. Durumu çok kötüydü' şeklinde sağlık durumları hakkında bilgi vermişti.

Zorlu bir iyileşme sürecine giren çiftin, kazanın izlerini silmeleri kolay olmadı.

Kazadan sonra Sabancı ailesinin yaşadığı travmalar, sosyal hayatlarına da yansıdı. Vuslat Hanım’ın yüzündeki hasar ve tedavi süreci, sosyal medya ve magazin dünyasında sıkça gündem oldu.

Kazadan sonra Sabancı ailesinin yaşadığı travmalar, sosyal hayatlarına da yansıdı. Vuslat Hanım’ın yüzündeki hasar ve tedavi süreci, sosyal medya ve magazin dünyasında sıkça gündem oldu.

9 gün sonra uyandığında hastane odasındaki ilk sorusunun 'Herkes hayatta mı?' olduğunu söylenen Ali Sabancı, aynı kazanın üç hafta önce de yaşandığını ve o zaman kazanın ölümle sonuçlandığını belirtmişti. 

Kazanın ardından bir yıl sonra ilk kez konuşan Sabancı. 'Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar.Allah'ın işi bu 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz'  şeklinde o zamanlar yaşadıklarını anlatmıştı.

Evliliklerinde başlayan gerilim ise, boşanma kararıyla noktalandı. Çift, yıllarca süren evliliklerini, kazanın ardından tamir edemedi.

Evliliklerinde başlayan gerilim ise, boşanma kararıyla noktalandı. Çift, yıllarca süren evliliklerini, kazanın ardından tamir edemedi.

Geçtiğimiz günlerde çiftin boşanacağı haberleri bir anda manşetleri sardı... İkilinin, 2023 Ağustos ayında yaşadıkları tekne kazasının ardından ilişkilerinin zedelenmeye başladığı iddia ediliyor. Vuslat Doğan Sabancı’nın, kazada yaşanan olaylar sonrasında eşini sorumlu tuttuğu ve uzun süredir görüşmek istemediği öne sürülmüştü. Şimdi ise çiftin mahkemeye başvurarak boşanma davası açtığına dair dedikodular hızla yayılıyor.

 Bir süredir evlilikleri bittiği söylenen ikilinin ayrı yaşadığı fakat işi henüz resmiyete dökmediği söyleniyor.

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Bu zor dönem, bir zamanlar güçlü bir şekilde birbirine bağlı görünen iki insanın hayatındaki kırılma anlarından biri oldu.

Bu zor dönem, bir zamanlar güçlü bir şekilde birbirine bağlı görünen iki insanın hayatındaki kırılma anlarından biri oldu.

Kazanın ardından yaşananlar, yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da büyük bir tahribat yaratmış olabilir tabii... Boşanma kararı, çiftin uzun süredir süregeldikleri evliliklerinde, kazanın yarattığı travmaların etkisini bir yandan gözler önüne seriyor. 

Şimdi, Sabancı ailesinin önünde yeni bir yaşam başlıyor, ancak geçmişin izleri her iki taraf için de silinmesi zor bir yük olacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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