Aşk, İhanet ve Çapkınlık Üçgeni: Okan Bayülgen, Cansu Dere ve Deniz Seki Arasında Yaşananların Hikayesi!

Bir zamanlar, podyumların en gözde mankeni, bir televizyon fenomeni ve müziğin zirveye çıkan sesi… Üç isim, üç ayrı dünyadan ama aynı hikayenin başkahramanlarıydı.

Cansu Dere, her adımıyla podyumları sallayan, güzelliğiyle büyüleyen bir modeldi. Okan Bayülgen, ekranlarda fırtınalar estiren, çapkın tavırlarıyla tanınan bir televizyoncu. Ve Deniz Seki, müzik dünyasında zirveye doğru hızla yükselen, herkesin dilinde olan bir şarkıcıydı. Her şey yolundaydı, hayatları pırıl pırıldı, ama bir yanlış adım, bir ihanet, hepsini derinden sarstı. Okan Bayülgen’in kalbini iki kadın arasında gidip gelirken bulması, Cansu Dere’nin kırık kalbinde sızı bırakırken, Deniz Seki’nin aşkı uğruna girdiği karmaşa, çok geçmeden medyanın gündemine oturmuştu.

Aşk, ihanet ve çapkınlık dolu bu ilişki üçgeninde neler yaşandı, peki? Gelin detayları birlikte hatırlayalım....