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Aşk, İhanet ve Çapkınlık Üçgeni: Okan Bayülgen, Cansu Dere ve Deniz Seki Arasında Yaşananların Hikayesi!

Aşk, İhanet ve Çapkınlık Üçgeni: Okan Bayülgen, Cansu Dere ve Deniz Seki Arasında Yaşananların Hikayesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.03.2025 - 15:08

Bir zamanlar, podyumların en gözde mankeni, bir televizyon fenomeni ve müziğin zirveye çıkan sesi… Üç isim, üç ayrı dünyadan ama aynı hikayenin başkahramanlarıydı. 

Cansu Dere, her adımıyla podyumları sallayan, güzelliğiyle büyüleyen bir modeldi. Okan Bayülgen, ekranlarda fırtınalar estiren, çapkın tavırlarıyla tanınan bir televizyoncu. Ve Deniz Seki, müzik dünyasında zirveye doğru hızla yükselen, herkesin dilinde olan bir şarkıcıydı. Her şey yolundaydı, hayatları pırıl pırıldı, ama bir yanlış adım, bir ihanet, hepsini derinden sarstı. Okan Bayülgen’in kalbini iki kadın arasında gidip gelirken bulması, Cansu Dere’nin kırık kalbinde sızı bırakırken, Deniz Seki’nin aşkı uğruna girdiği karmaşa, çok geçmeden medyanın gündemine oturmuştu.

Aşk, ihanet ve çapkınlık dolu bu ilişki üçgeninde neler yaşandı, peki? Gelin detayları birlikte hatırlayalım....

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1990’lı yılların sonları… Türkiye’de magazin dünyasının en parlayan isimlerinden biri, podyumların gözdesi olan Cansu Dere’ydi.

1990’lı yılların sonları… Türkiye’de magazin dünyasının en parlayan isimlerinden biri, podyumların gözdesi olan Cansu Dere’ydi.

Kendine has zarafeti, uzun boyu ve etkileyici güzelliğiyle herkesin radarındaydı. O yıllarda mankenlikten oyunculuğa adım atan isimler içerisinde özel bir yere sahip olan Cansu Dere, bugüne kadar kendisine verilen her rolün altından başarıyla kalkmayı başarmış ve sevilen oyunculardan biri olmayı sürdürmüştü.

Miss Turkey'de üçüncü olan Cansu Dere Türk dizi tarihinin en büyük efsanelerinden Ezel dizisinin hem şeytanı hem meleği olan Eyşan karakteriyle hafızamıza yerleşmiş isimlerden biri.

O dönemlerin gözde ismi Okan Bayülgen ise bir başka dünyada, televizyon dünyasında fırtınalar estiriyordu.

O dönemlerin gözde ismi Okan Bayülgen ise bir başka dünyada, televizyon dünyasında fırtınalar estiriyordu.

Zaga programıyla izleyicilerinin karşısına çıkan Bayülgen, popülaritesi ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyordu. Şovlarıyla ekranlara bambaşka bir nefes getiren Okan Bayülgen kısa sürede Türk televizyonlarının efsanelerinden biri haline gelmiş, ve yıllar boyu şovmenliğini kanıtlamış isimlerden biri.

Okan Bayülgen ve Cansu Dere, 90’ların sonlarına damgasını vuran çiftlerden biri olarak, gazetecilerin en çok konuştuğu isimlerden biriydi.

Okan Bayülgen ve Cansu Dere, 90’ların sonlarına damgasını vuran çiftlerden biri olarak, gazetecilerin en çok konuştuğu isimlerden biriydi.

Oysa, kendisinin Cansu Dere ile yaşadığı ilişki başlangıcında pek çok dedikodu ve gizem barındırıyordu.

Peki bu üçlü ne oluyor da kendilerini magazin tarihinin unutulmaz aşk üçgenlerinden birinin içinde buluyor? O döneme damga vuran olayların detaylarını gelin bir hatırlayalım...

Peki bu üçlü ne oluyor da kendilerini magazin tarihinin unutulmaz aşk üçgenlerinden birinin içinde buluyor? O döneme damga vuran olayların detaylarını gelin bir hatırlayalım...

Ancak o yıllarda, ünlülerin en büyük kabusu olan bir şey vardı: Görüntülenmemek.

Cep telefonlarının şimdiki gibi yaygın ve teknolojik olmadığı zamanlarda, paparazzilerle başa çıkmak zordu. Bu yüzden, çiftler genellikle ilişkilerini gizli tutmaya çalışırdı.

Cep telefonlarının şimdiki gibi yaygın ve teknolojik olmadığı zamanlarda, paparazzilerle başa çıkmak zordu. Bu yüzden, çiftler genellikle ilişkilerini gizli tutmaya çalışırdı.

Ama Cansu Dere, bir noktada bu durumu sona erdirdi.

İlişkilerinin özel olmasını isteyen Okan Bayülgen, bu konuda ısrarcı olsa da, Cansu Dere’nin sabrı tükenmişti. Bir gün, tüm basının gözleri önünde, Okan Bayülgen ve Cansu Dere ilişkilerini resmen açıkladılar.

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Ancak, işler çok geçmeden karmaşıklaşmaya başladı. Okan Bayülgen’in çapkınlıkları, ilişkilerinin arkasında derin bir huzursuzluk yaratmaya başlamıştı.

Ancak, işler çok geçmeden karmaşıklaşmaya başladı. Okan Bayülgen’in çapkınlıkları, ilişkilerinin arkasında derin bir huzursuzluk yaratmaya başlamıştı.

Okan Bayülgen, özellikle Deniz Seki ile yaşadığı yakınlıkla gündeme gelmeye başladı. Deniz Seki, o sıralarda müzik kariyerinin zirvesindeydi ve “Ey Kalbim”, “Ahmet”, “Kop Gel Günahlarından” gibi hit şarkılarla büyük beğeni topluyordu. 

Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu’nun desteğiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Çapkınlık demişken... Bodrum’daki evinden Deniz Seki ile çıkış yaparken magazine yakalanan Okan Bayülgen'in Cansu Dere'ye ihaneti de böyle ortaya çıkmıştı.

Çapkınlık demişken... Bodrum’daki evinden Deniz Seki ile çıkış yaparken magazine yakalanan Okan Bayülgen'in Cansu Dere'ye ihaneti de böyle ortaya çıkmıştı.

Deniz Seki'nin aşk dolu bakışları ise gözlerden kaçmamıştı. İlişkisini gözler önünde yaşamaya karar veren Cansu Dere, bir sabah kahvaltısında şok edici haberle uyandı.

Deniz Seki'nin Okan Bayülgen'in Bodrum'daki evinden çıkmasını televizyondan öğrenen Cansu Dere'nin tepkisi merakla bekleniyordu.

Deniz Seki'nin Okan Bayülgen'in Bodrum'daki evinden çıkmasını televizyondan öğrenen Cansu Dere'nin tepkisi merakla bekleniyordu.

'Biz Okan'la farklı bir boyutta yaşıyoruz. Ayrıldığımız söylenen dönemde bile birbirimizden kopamadık. 'Aldatılan kadın' konumuna düştüğüm halde ilişkimi tam anlamıyla noktalayamadım. Şu anda da ilişkimiz devam ediyor. Sanki ilk günkü gibi. Ona karşı aşkım asla bitmedi.' şeklinde konuşan Cansu Dere kimsenin beklemediği po açıklamayla magazin manşetlerine yerleşmişti.

Cansu Dere’nin kalbi kırılmıştı, ama bir türlü Okan Bayülgen’i terk edemiyordu...

Okan Bayülgen, ihaneti inkar edip “Deniz’le aramada bir şey yok” şeklinde kendini savunmuştu. Ne yazık ki, gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı.

Okan Bayülgen, ihaneti inkar edip “Deniz’le aramada bir şey yok” şeklinde kendini savunmuştu. Ne yazık ki, gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı.

Bir süre sonra, Cansu Dere kalbinin kırıldığını kabul etmiş ve artık Okan Bayülgen’i affetmektense, yoluna bakmayı tercih ettiğini açıklamıştı. 'Okan, 'Deniz'le birlikte değiliz' diyor ama hiç inandırıcı değil. Benimle Okan'ın olayı bitmiştir. Onlara helal olsun, ne diyeyim, layıklarını bulmuşlar.' ifadelerini kullanan Cansu Dere'nin bu sözleri büyük sansasyon yaratmıştı.

Fakat işler ortadaki ihanete rağmen pek de kendisinin beklediği gibi ilerlememişti.

Fakat işler ortadaki ihanete rağmen pek de kendisinin beklediği gibi ilerlememişti.

Cansu Dere, ilişkilerinin ihanet yüzünden bitmesine rağmen unutmak için nasıl mücadele verdiğini 'Deniz'le ilgili haberler çıkmasaydı, hâlâ beraber olabilir ve birlikte gezebilirdik. Ben çok iyi bir insanım, ben onu değil, o beni aldattı. Okan beni aldatmadığını söylüyor ama pek inandırıcı değil. Bu arada Deniz Seki, Okan'dan bir gelecek bekliyorsa, bu olmayacak. Dört günden beri Çeşme'de tatildeyim. Bu süre zarfında ben de Okan'ı aldatabilirdim. Ama yapmadım, çünkü bu bana yakışmazdı.' şeklinde anlatmıştı.

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Deniz Seki ile ilişki yaşamaya başlayan Okan Bayülgen'in bu sefer de "Sevgililerimin çıplak fotoğraflarını çektim" sözleri gündeme oturmuştu.

Deniz Seki ile ilişki yaşamaya başlayan Okan Bayülgen'in bu sefer de "Sevgililerimin çıplak fotoğraflarını çektim" sözleri gündeme oturmuştu.

Deniz Seki kendisinin çıplak fotoğrafları olmadığını söylerken, Cansu Dere'nin 'Beni kast ediyor herhalde! Aferin ona, çok güzel şeyler söylemiş' şeklindeki kinayesi ortalığı yine karıştırmıştı.

Deniz Seki ve Okan Bayülgen aşkı da pek uzun sürmemiş, Seki'nin sonradan Aşkın Denizi albümünü yazdığı o ilişki son bulmuştu.

Deniz Seki ve Okan Bayülgen aşkı da pek uzun sürmemiş, Seki'nin sonradan Aşkın Denizi albümünü yazdığı o ilişki son bulmuştu.

Neden bittiğini sonrasında da öğrenemediğimiz ilişkinin 'Güzel bir aşk hikayesiydi ama bitti' diyen Deniz Seki'nin, Okan Bayülgen'e Cansu Dere'ye dönmesi sonrası rest çekmesiyle sonlandığı söylense de kafalar bir süre daha karışık kalmıştı.

Okan Bayülgen'in bir otel çıkışı yeniden Deniz Seki'yle görüntülenmesi de aşk üçgeninin hala son bulmadığının kanıtıydı.

Deniz Seki'nin yıllar sonra yaptığı açıklama ise bu karışık ilişkiyi resmen özetlemişti.

Deniz Seki'nin yıllar sonra yaptığı açıklama ise bu karışık ilişkiyi resmen özetlemişti.

'Madem insanlar Okan'ın gelgitleri yüzünden bu meraka sahip oldular, gitsinler ona sorsunlar. İki kişiyi bir arada idare etmiş mi, git gel yaşamış mı, onunla yemeğe çıkıp geceleyin bana gelip beni çok sevdiğini söylemiş mi?'

Sonunda her şey bir şekilde netleşti. Okan Bayülgen ve Deniz Seki, kısa ama fırtınalı bir ilişkiden sonra yollarını ayırmışlardı. Ancak, Okan’ın başka ilişkileri ve sürekli değişen duygusal hali, her iki kadının kalbinde derin izler bırakmıştı.

Yıllar sonra Okan Bayülgen, programına davet ettiği eski aşkına "Bana hangi şarkıyı yazdın?" diye sormuş; Deniz Seki ise "Şarkılar benden çıktıktan sonra sizin" yanıtını vermişti.

Yıllar sonra Okan Bayülgen, programına davet ettiği eski aşkına "Bana hangi şarkıyı yazdın?" diye sormuş; Deniz Seki ise "Şarkılar benden çıktıktan sonra sizin" yanıtını vermişti.

Seki, 'Herkes 'Doyamadım' isimli şarkımı Okan Bayülgen'e yazdığımı düşündü fakat ben o şarkımı çok erken yaşta kaybettiğim babam için yazmıştım' sözleriyle gerçeği çok sonradan açıklamıştı.

Bundan bir yıl önce ise Okan Bayülgen'in "Bu yakınlarda senden ayrılalı 20 sene olacak" sözleriyle ikli bir programda bir araya geldi.

Bundan bir yıl önce ise Okan Bayülgen'in "Bu yakınlarda senden ayrılalı 20 sene olacak" sözleriyle ikli bir programda bir araya geldi.

Bayülgen'in programdaki 'Galiba bu şarkılar bir dönem erkeklere yazılıyordu. Sonra artık galiba erkeklere yazılmamaya başlandı. Erkekler zaten şarkı yazmaya değmez aslında' sözlerine Seki 'Bence de' diye cevap vermiş, Bayülgen de kendisini gösteren Seki'ye teşekkür etmişti.

'Kaç tane şarkı yazmışsındır bana?' diye soran Bayülgen'e 'Birlikte şarkımız bile var biliyorsun...'Bırakma Beni' ' şeklinde bir yanıt gelmişti.

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Yıllar sonra bir araya gelen eski aşıkların o anlarını merak edenleri şöyle alabiliriz:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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