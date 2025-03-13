Aşk, İhanet ve Çapkınlık Üçgeni: Okan Bayülgen, Cansu Dere ve Deniz Seki Arasında Yaşananların Hikayesi!
Bir zamanlar, podyumların en gözde mankeni, bir televizyon fenomeni ve müziğin zirveye çıkan sesi… Üç isim, üç ayrı dünyadan ama aynı hikayenin başkahramanlarıydı.
Cansu Dere, her adımıyla podyumları sallayan, güzelliğiyle büyüleyen bir modeldi. Okan Bayülgen, ekranlarda fırtınalar estiren, çapkın tavırlarıyla tanınan bir televizyoncu. Ve Deniz Seki, müzik dünyasında zirveye doğru hızla yükselen, herkesin dilinde olan bir şarkıcıydı. Her şey yolundaydı, hayatları pırıl pırıldı, ama bir yanlış adım, bir ihanet, hepsini derinden sarstı. Okan Bayülgen’in kalbini iki kadın arasında gidip gelirken bulması, Cansu Dere’nin kırık kalbinde sızı bırakırken, Deniz Seki’nin aşkı uğruna girdiği karmaşa, çok geçmeden medyanın gündemine oturmuştu.
Aşk, ihanet ve çapkınlık dolu bu ilişki üçgeninde neler yaşandı, peki? Gelin detayları birlikte hatırlayalım....
1990’lı yılların sonları… Türkiye’de magazin dünyasının en parlayan isimlerinden biri, podyumların gözdesi olan Cansu Dere’ydi.
O dönemlerin gözde ismi Okan Bayülgen ise bir başka dünyada, televizyon dünyasında fırtınalar estiriyordu.
Okan Bayülgen ve Cansu Dere, 90’ların sonlarına damgasını vuran çiftlerden biri olarak, gazetecilerin en çok konuştuğu isimlerden biriydi.
Peki bu üçlü ne oluyor da kendilerini magazin tarihinin unutulmaz aşk üçgenlerinden birinin içinde buluyor? O döneme damga vuran olayların detaylarını gelin bir hatırlayalım...
Cep telefonlarının şimdiki gibi yaygın ve teknolojik olmadığı zamanlarda, paparazzilerle başa çıkmak zordu. Bu yüzden, çiftler genellikle ilişkilerini gizli tutmaya çalışırdı.
Ancak, işler çok geçmeden karmaşıklaşmaya başladı. Okan Bayülgen’in çapkınlıkları, ilişkilerinin arkasında derin bir huzursuzluk yaratmaya başlamıştı.
Çapkınlık demişken... Bodrum’daki evinden Deniz Seki ile çıkış yaparken magazine yakalanan Okan Bayülgen'in Cansu Dere'ye ihaneti de böyle ortaya çıkmıştı.
Deniz Seki'nin Okan Bayülgen'in Bodrum'daki evinden çıkmasını televizyondan öğrenen Cansu Dere'nin tepkisi merakla bekleniyordu.
Okan Bayülgen, ihaneti inkar edip “Deniz’le aramada bir şey yok” şeklinde kendini savunmuştu. Ne yazık ki, gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı.
Fakat işler ortadaki ihanete rağmen pek de kendisinin beklediği gibi ilerlememişti.
Deniz Seki ile ilişki yaşamaya başlayan Okan Bayülgen'in bu sefer de "Sevgililerimin çıplak fotoğraflarını çektim" sözleri gündeme oturmuştu.
Deniz Seki ve Okan Bayülgen aşkı da pek uzun sürmemiş, Seki'nin sonradan Aşkın Denizi albümünü yazdığı o ilişki son bulmuştu.
Deniz Seki'nin yıllar sonra yaptığı açıklama ise bu karışık ilişkiyi resmen özetlemişti.
Yıllar sonra Okan Bayülgen, programına davet ettiği eski aşkına "Bana hangi şarkıyı yazdın?" diye sormuş; Deniz Seki ise "Şarkılar benden çıktıktan sonra sizin" yanıtını vermişti.
Bundan bir yıl önce ise Okan Bayülgen'in "Bu yakınlarda senden ayrılalı 20 sene olacak" sözleriyle ikli bir programda bir araya geldi.
Yıllar sonra bir araya gelen eski aşıkların o anlarını merak edenleri şöyle alabiliriz:
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