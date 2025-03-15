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Oğlunun Vefatını Sosyal Medyadan Öğrenmişti: Şinasi Yurtsever'i Son Yolculuğuna Uğurlayan Annesi Yürek Burktu!

Oğlunun Vefatını Sosyal Medyadan Öğrenmişti: Şinasi Yurtsever'i Son Yolculuğuna Uğurlayan Annesi Yürek Burktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.03.2025 - 11:48

Bugün 11.00'da Şinasi Yurtsever adına düzenlenen anma töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Devleştiği rolleri ile yüzümüzü güldüren oyuncunun erken yaştaki vefatı sanat camiasını yasa boğarken oyuncunun hastalığından haberdar olmayan ve vefatını sosyal medyadan Zafer Algöz'ün yaptığı paylaşımla öğrenen annesi gözyaşlarına bir an bile hakim olamadı. O anlarda anneyi Yurtsever'in oyuncu dostları teselli etti.

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Yer aldığı birçok yapımdaki başarılarıyla adını kitlerlere duyuran Şinasi Yurtsever 13 Mart günü ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğdu.

Yer aldığı birçok yapımdaki başarılarıyla adını kitlerlere duyuran Şinasi Yurtsever 13 Mart günü ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğdu.

51 yaşında Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Kardeş Payı, İşler Güçler gibi yapımlara imza atan oyuncunun mide kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.

Son olarak 17 Şubat’ta “Hücreler” adlı oyununla sahneye çıktıktan ve bir süre sonra zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ismin tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenilmişti.

Ardından Şinasi Yurtsever'in annesiyle ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıkmıştı. Annesinin oyuncunun hastalığından haberi olmadığı öğrenilmişti.

Ardından Şinasi Yurtsever'in annesiyle ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıkmıştı. Annesinin oyuncunun hastalığından haberi olmadığı öğrenilmişti.

Şinasi Yurtsever'in vefatını sosyal medyadan öğrenen anne yürekleri dağladı!

Sanatçı için bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni gerçekleşti. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılanacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek ismi oyuncu dostları yalnız bırakmadı.

Oğlunun vefat ettiğini öğrenen annenin acı dolu feryatları yürekleri dağladı. Oyuncu Onur buldu annenin elini bir an olsun bırakmadı...

Oğlunu genç yaşında kaybeden ve ayakta durmakta zorlanan acılı anneyi Yurtsever'in dostları teselli etti.

Anne Güler Yurtsever oğlu Şinasi Yurtsever’in tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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