Algöz Apar Topar Sildi: Şinasi Yurtsever'in Hastalığı ve Vefatından Annesinin Haberinin Olmadığı Ortaya Çıktı!
Algöz Apar Topar Sildi: Şinasi Yurtsever'in Hastalığı ve Vefatından Annesinin Haberinin Olmadığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/yasam/...
Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden, 15 gün önce de zatürre olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.
Zafer Algöz'ün duyurduğu ölüm haberi kısa sürede yayılırken Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şinasi Yurtsever'in annesinin ne rahatsızlığından ne de durumunun ağırlaştığından haberinin olmadığı ortaya çıktı.
Zafer Algöz paylaşımını silerken, anne Yurtsever oğlunun ölümünü sosyal medyadan öğrenmiş oldu. Buyurun, yürek burkan detayı beraber inceleyelim.
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Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si rolüyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den acı haber maalesef geçtiğimiz saatlerde geldi.
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Ünlü oyuncunun herhangi bir rahatsızlığı olduğu basına yansımamıştı fakat bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.
Zafer Algöz'ün paylaşımını kısa bir süre içerisinde silmesinin bir sebebi varmış meğer...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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