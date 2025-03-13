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Algöz Apar Topar Sildi: Şinasi Yurtsever'in Hastalığı ve Vefatından Annesinin Haberinin Olmadığı Ortaya Çıktı!

Algöz Apar Topar Sildi: Şinasi Yurtsever'in Hastalığı ve Vefatından Annesinin Haberinin Olmadığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.03.2025 - 21:52

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden, 15 gün önce de zatürre olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. 

Zafer Algöz'ün duyurduğu ölüm haberi kısa sürede yayılırken Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şinasi Yurtsever'in annesinin ne rahatsızlığından ne de durumunun ağırlaştığından haberinin olmadığı ortaya çıktı. 

Zafer Algöz paylaşımını silerken, anne Yurtsever oğlunun ölümünü sosyal medyadan öğrenmiş oldu. Buyurun, yürek burkan detayı beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/yasam/...
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Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si rolüyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den acı haber maalesef geçtiğimiz saatlerde geldi.

Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si rolüyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den acı haber maalesef geçtiğimiz saatlerde geldi.

Bugüne dek birçok kült projede yer alan Şinasi Yurtsever'i son olarak Hücreler oyunuyla tiyatro sahnesinde, İnci Taneleri'nde bir bölümde olmak üzere de ekranlarda izlemiştik. 

En son yer aldığı proje ise yayın hayatına yeni başlayan TRT Tabii'nin “Yüzde İki” adlı komedi dizisiydi. “Kadri” karakterine hayat veren Şinasi Yurtsever, 15 gün önce zatürre olduğu için dizide yalnızca beş bölüm oynayabilmişti. 

Geniş Aile'nin Paçası'sı, İşler Güçler'in Hakkı'sı, Yabancı Damat'ın Hamit'i, Düğün Dernek'in Yılmaz'ı, Şinasi Yurtsever, birkaç saat önce hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun herhangi bir rahatsızlığı olduğu basına yansımamıştı fakat bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncunun herhangi bir rahatsızlığı olduğu basına yansımamıştı fakat bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

51 yaşında hayata gözlerini yuman Şinasi Yurtsever'in ölüm haberini usta oyuncu Zafer Algöz duyurmuştu. 

'Ailemizden biri daha gitti' notunu düşen Algöz, paylaşımıyla vefat haberinin tüm sosyal medyaya yayılmasına vesile olmuştu. Sanat dünyası yasa boğulurken, Şinasi Yurtsever'le ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

Zafer Algöz'ün paylaşımını kısa bir süre içerisinde silmesinin bir sebebi varmış meğer...

Zafer Algöz'ün paylaşımını kısa bir süre içerisinde silmesinin bir sebebi varmış meğer...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölüm haberi yayıldığında Şinasi Yurtsever'in annesinin ne rahatsızlığından ne de vefatından haberi yokmuş. Yurtsever'in annesi duymasın diye aldığı önlem sebebiyle rahatsızlığı eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları dışındaki herkesten gizlenmiş. 

Bunca zamandır hastalığı bir şekilde gizli tutmayı başaran Yurtsever'in annesi oğlunun ölüm haberini sosyal medyadan öğrenmiş. 

Birsen Altuntaş'ın paylaşımını kaldırdıktan sonra telefonla ulaştığı Zafer Algöz, “Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm” dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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