Algöz Apar Topar Sildi: Şinasi Yurtsever'in Hastalığı ve Vefatından Annesinin Haberinin Olmadığı Ortaya Çıktı!

Bugüne dek birçok kült projede yer alan Şinasi Yurtsever'i son olarak Hücreler oyunuyla tiyatro sahnesinde, İnci Taneleri'nde bir bölümde olmak üzere de ekranlarda izlemiştik.

En son yer aldığı proje ise yayın hayatına yeni başlayan TRT Tabii'nin “Yüzde İki” adlı komedi dizisiydi. “Kadri” karakterine hayat veren Şinasi Yurtsever, 15 gün önce zatürre olduğu için dizide yalnızca beş bölüm oynayabilmişti.

Geniş Aile'nin Paçası'sı, İşler Güçler'in Hakkı'sı, Yabancı Damat'ın Hamit'i, Düğün Dernek'in Yılmaz'ı, Şinasi Yurtsever, birkaç saat önce hayatını kaybetti.