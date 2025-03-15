18 Yıllık Eşi Şinasi Yurtsever'e Veda Eden Ferihan Kaya'ya Oyuncu Binnur Kaya'dan Destek!
18 Yıllık Eşi Şinasi Yurtsever'e Veda Eden Ferihan Kaya'ya Oyuncu Binnur Kaya'dan Destek!
Sanat dünyası bugün genç yaşında hayata veda eden Şinasi Yurtsever’e veda ediyor. Son yolculuğunda birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları tarafından yalnız bırakılmayan ismin mide kanseri ile mücadele ettiği öğrenilmişti. Bugün toprağa verilecek oyuncunun vefatının ardından, Binnur Kaya, uzun yıllar süren evliliğinde büyük bir kayıp yaşayan Ferihan Kaya’ya destek olmak için yanında yer aldı ve tesellide bulundu.
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İşte o anlar:
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'Çalgı Çengi' ve 'Düğün Dernek' gibi yapımlardaki karakterleriyle adından bahsettiren Şinasi Yurtsever ani kaybıyla derin bir üzüntüye yol açtı.
O paylaşımla gündeme gelen acılı eşin cenazedeki zor anlarında Şinasi Yurtsever'in oyuncu dostları destek oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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