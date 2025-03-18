Doktorlar Dizisinin Suat'ı Olarak Hafızalara Yerleşen Bekir Aksoy 56 Yaşında Üçüncü Kez Baba Oluyor!
Doktorlar Dizisinin Suat'ı Olarak Hafızalara Yerleşen Bekir Aksoy 56 Yaşında Üçüncü Kez Baba Oluyor!
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalarımıza yerleşen Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba olacağı haberiyle magazin manşetlerine yerleşti.
Şimdilerde İnci Taneleri ile izleyici karşısına çıkan Bekir Aksoy daha önceki evliliğinden oğlunu kucağına almıştı. Muhabironline kameralarına konuşan Aksoy'un Nazife Oğlakçıoğlu ile evliliğinden ikinci çocuğunu kucağına alacağı öğrenildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Doktorlar dizisinde can verdiği Suat karakteriyle hayatımıza giren oyuncu Bekir Aksoy bir dönemin en popüler isimlerindendi.
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2017 yılında boşandığı eski eşi Derya Çavuşoğlu ile evliliklerinden oğlu Emir'i kucağına alan Bekir Aksoy geçtiğimiz yıllarda manşetlere yaşadığı sorunlarla gelmişti.
Oğlu Asil'in küçük yaşta sergilediği resim yetenekleriyle gündeme gelen Bekir Aksoy'un üçüncü kez baba olacağı öğrenildi.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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