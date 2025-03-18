onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Doktorlar Dizisinin Suat'ı Olarak Hafızalara Yerleşen Bekir Aksoy 56 Yaşında Üçüncü Kez Baba Oluyor!

Doktorlar Dizisinin Suat'ı Olarak Hafızalara Yerleşen Bekir Aksoy 56 Yaşında Üçüncü Kez Baba Oluyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.03.2025 - 23:32

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalarımıza yerleşen Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba olacağı haberiyle magazin manşetlerine yerleşti.

Şimdilerde İnci Taneleri ile izleyici karşısına çıkan Bekir Aksoy daha önceki evliliğinden oğlunu kucağına almıştı. Muhabironline kameralarına konuşan Aksoy'un Nazife Oğlakçıoğlu ile evliliğinden ikinci çocuğunu kucağına alacağı öğrenildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doktorlar dizisinde can verdiği Suat karakteriyle hayatımıza giren oyuncu Bekir Aksoy bir dönemin en popüler isimlerindendi.

Doktorlar dizisinde can verdiği Suat karakteriyle hayatımıza giren oyuncu Bekir Aksoy bir dönemin en popüler isimlerindendi.

Geçtiğimiz yıllarda Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu şimdilerde İnci Taneleri dizisinde Cenk karakterine hayat veriyor.

Özel hayatıyla da ilgi çeken Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile hayatını birleştirmişti.  2020 yılında Asil adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan oyuncu bu evlilikle birlikte ikinci kez babalık deneyimini tatmıştı.

2017 yılında boşandığı eski eşi Derya Çavuşoğlu ile evliliklerinden oğlu Emir'i kucağına alan Bekir Aksoy geçtiğimiz yıllarda manşetlere yaşadığı sorunlarla gelmişti.

2017 yılında boşandığı eski eşi Derya Çavuşoğlu ile evliliklerinden oğlu Emir'i kucağına alan Bekir Aksoy geçtiğimiz yıllarda manşetlere yaşadığı sorunlarla gelmişti.

O dönem Çavuşoğlu'nun oğulları Emir'le pozlarını paylaşan Aksoy'a kullandığı 'Üç yıldır oğlumu hiçbir şekilde arayıp sormuyor. Oğlumun üzerinden sosyal medyada reklam yapılmasına dayanamıyorum.' sözleri gündem olmuştu.

Oğlu Asil'in küçük yaşta sergilediği resim yetenekleriyle gündeme gelen Bekir Aksoy'un üçüncü kez baba olacağı öğrenildi.

Oğlu Asil'in küçük yaşta sergilediği resim yetenekleriyle gündeme gelen Bekir Aksoy'un üçüncü kez baba olacağı öğrenildi.

Muhabironline kameralarına konuşan isim bebek haberini verirken 'Ailemize bir kardeş daha katılıyor' ifadelerini kullandı. Nazife Oğlakçıoğlu ise hamile olduğunu ilk olarak oğlunun fark ettiğini 'Bir sabah uyandığında anneannesine 'Annem karnında kız kardeşimi taşıyor' dedi. Biz de çok şaşırdık. Kısa bir süre sonra gerçekten hamile olduğumu öğrendik' şeklinde anlattı.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın