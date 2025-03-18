İlk Kaybı Değilmiş: Vefat Eden Tanyeli'nin Eşi İlker Sünneli Aynı Acı Kaderi Daha Önce de Yaşamış!

Tanyeli geçen sene eşiyle 11. yıl dönümünü kutlamak üzere verdiği partinin çıkışında 'Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki 'Git kendine bak, kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum başkasının bana katlanması daha zor.' Ama gitmedi, o eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım.' ifadelerini kullanarak İlker Sünneli'nin yaşadıklarını anlatmıştı.