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İlk Kaybı Değilmiş: Vefat Eden Tanyeli'nin Eşi İlker Sünneli Aynı Acı Kaderi Daha Önce de Yaşamış!

İlk Kaybı Değilmiş: Vefat Eden Tanyeli'nin Eşi İlker Sünneli Aynı Acı Kaderi Daha Önce de Yaşamış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.03.2025 - 19:34

2.5 yıldır pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde entübe edilen Tanyeli'den 17 Mart günü ise acı haber geldi.

Tanyeli'nin vefatı sanat camiasını yasa boğarken geçtiğimiz saatlerde son yolculuğuna uğurlandı. Eşi İlker Sünneli Tanyeli'nin yanında olduğunu günlerdir yaptığı paylaşımlarla gösterirken yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Detaylara birlikte bakalım!

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Uzun bir süredir pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli birçok hastaya umut olmuştu.

Uzun bir süredir pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli birçok hastaya umut olmuştu.

Yumurtalık kisti nedeniyle hastaneye gittiğinde pankreas kanseri olduğunu öğrenen ismin zaman zaman durumu kötüleşiyordu. Fakat kendisi sevenlerine de kendine de umut olmaktan bir an olsun vazgeçmemişti.

Ünlü oryantal Tanyeli'nin annesi Dolgun Sezer'in de pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği, öte yandan abisinin de kansere yenik düştüğü biliniyordu.

Geçtiğimiz hafta durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenilen isme sanat dünyası ve ailesi desteğini bir an olsun esirgememişti.

Geçtiğimiz hafta durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenilen isme sanat dünyası ve ailesi desteğini bir an olsun esirgememişti.

4 aylık tedavisi sonucu durumu kötüleşen ismin sağlık durumunu yoğun bakım kapısında bekleyen eşi İlker Sünneli'den aldığımız haberlerle takip ediyorduk. 

'Eşim Tanyeli’nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberleri paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin.” açıklamasıyla Tanyeli'nin durumunun kötüye gittiği öğrenilmişti. 

Fakat acı haber geçtiğimiz gece geldi ve eski oryantalin hayatını kaybettiği öğrenildi. Geçtiğimiz saatlerde Tanyeli vasiyeti üzerine annesinin yanına gömülmek üzere Bodrum'a defnedildi.

Tanyeli'nin vefatının ardından yürek dağlayan bir detay ortaya çıktı. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin eski eşininin de kansere yenik düştüğü öğrenildi.

Tanyeli'nin vefatının ardından yürek dağlayan bir detay ortaya çıktı. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin eski eşininin de kansere yenik düştüğü öğrenildi.

Tanyeli geçen sene eşiyle 11. yıl dönümünü kutlamak üzere verdiği partinin çıkışında 'Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki 'Git kendine bak, kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum başkasının bana katlanması daha zor.' Ama gitmedi, o eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım.' ifadelerini kullanarak İlker Sünneli'nin yaşadıklarını anlatmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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