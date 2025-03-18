İlk Kaybı Değilmiş: Vefat Eden Tanyeli'nin Eşi İlker Sünneli Aynı Acı Kaderi Daha Önce de Yaşamış!
İlk Kaybı Değilmiş: Vefat Eden Tanyeli'nin Eşi İlker Sünneli Aynı Acı Kaderi Daha Önce de Yaşamış!
2.5 yıldır pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde entübe edilen Tanyeli'den 17 Mart günü ise acı haber geldi.
Tanyeli'nin vefatı sanat camiasını yasa boğarken geçtiğimiz saatlerde son yolculuğuna uğurlandı. Eşi İlker Sünneli Tanyeli'nin yanında olduğunu günlerdir yaptığı paylaşımlarla gösterirken yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Detaylara birlikte bakalım!
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Uzun bir süredir pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli birçok hastaya umut olmuştu.
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Geçtiğimiz hafta durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenilen isme sanat dünyası ve ailesi desteğini bir an olsun esirgememişti.
Tanyeli'nin vefatının ardından yürek dağlayan bir detay ortaya çıktı. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin eski eşininin de kansere yenik düştüğü öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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