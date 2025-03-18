Eşi Gözyaşlarına Boğuldu: 54 Yaşında Hayatını Kaybeden Tanyeli Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Eşi Gözyaşlarına Boğuldu: 54 Yaşında Hayatını Kaybeden Tanyeli Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Dün gece saatlerinde kanserle mücadelesini kaybeden ünlü ve kıymetli oryantal Tanyeli son yolculuğuna uğurlandı. Dostlarının yalnız bırakmadığı cenazede Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'nin biriciğine son vedası yürekleri dağladı. Buyurun, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından Bodrum Aile Mezarlığı'na, anneciğinin yanına defnedilmek üzere yola çıkacak Tanyeli'nin son yolculuğunun detaylarına beraber bakalım...❤️
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İki buçuk yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve aylardır umutla iyileşmesini beklediğimiz Tanyeli'den acı haber dün gece saatlerinde geldi.
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Mücadelesi boyunca yüzündeki gülümsemeyi hiç düşürmeyen ve hayata sımsıkı tutunan Tanyeli, kanserle savaşı boyunca sergilediği duruşla ilham ve güç olmuştu.
Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili gözyaşlarını bir an olsun dindiremedi.
15 yaşında doğurduğu büyük oğlu Taylan, annesinin mücadelesi hakkında konuştu.
Tabutun başında ayakta durmakta zorluk çeken eşi İlker Sünnili, "Beni niye bırakıp gittin?" serzenişinde bulundu.
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Melek Baykal, oryantal Didem ve Yonca Evcimik dostunu yalnız bırakmadı.
Deniz Seki, "Çok yoruldu benim arkadaşım" dedi.
Safiye Soyman da yakın dostunu yalnız bırakmadı, "Hiç unutmayacağız" dedi.
Basının ilgisine teşekkür eden Zara, konuşmakta zorluk çekti.
Gülben Ergen, Tanyeli'nin hastalığına "Misafirim" dediğini vurguladı.
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Nuri Alço da son görevinde hazır bulundu.
"Çok dayandı, çok savaştı" diyen Armağan Çağlayan ölüm konusunda bir endişesi olmadığını "Hepimiz öleceğiz" işte diyerek dile getirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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