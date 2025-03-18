Neco'ya Duyurulur: Kerem Görsev ve 17 Yaş Küçük Müstakbel Eşi Zeynep Özyılmazel'den İlk Kare Geldi!

Ülkemize cazı sevdiren ünlü piyanist ve besteci Kerem Görsev ile ünlü şarkıcı Neco'nun kendisinin izinden ilerleyen büyük kızı Zeynep Özyılmazel'i tanırsınız.

Birkaç mekanda sahne alan ve hayatın tadını çıkaran Zeynep Özyılmazel, babası ve kız kardeşi Ayşe Özyılmazel'e kıyasla her zaman magazinden daha uzak duran taraf oldu.

Kerem Görsev ise yıllardır İstanbul'da yaşamıyor. Konserden konsere gördüğümüz ve duyduğumuz Görsev geçtiğimiz günlerde ülkeye dönüş yaptı. Yaptığı gibi de bombayı patlattı!

Nişantaşı'nda görüntülenen Kerem Görsev, Ekim'de Neco'nun kızı Zeynep Özyılmazel'le evleneceğini ve hayatının seyrinin değişeceğini duyurdu.