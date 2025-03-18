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Neco'ya Duyurulur: Kerem Görsev ve 17 Yaş Küçük Müstakbel Eşi Zeynep Özyılmazel'den İlk Kare Geldi!

Neco'ya Duyurulur: Kerem Görsev ve 17 Yaş Küçük Müstakbel Eşi Zeynep Özyılmazel'den İlk Kare Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.03.2025 - 16:16

Ünlü caz piyanisti ve besteci Kerem Görsev uzun bir süredir magazin manşetlerinde yer almıyordu. Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen ve Nişantaşı'nda görüntülenen Görsev, koca bir bomba patlatmış, Neco'nun büyük kızı Zeynep Özyılmazel'le evleneceklerini duyurmuştu. 

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberiyle müstakbel karı kocadan ilk kare geldi!

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Geçtiğimiz gün hiç beklemediğimiz yerden bir aşk bombası gelmişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz gün hiç beklemediğimiz yerden bir aşk bombası gelmişti hatırlarsanız.

Ülkemize cazı sevdiren ünlü piyanist ve besteci Kerem Görsev ile ünlü şarkıcı Neco'nun kendisinin izinden ilerleyen büyük kızı Zeynep Özyılmazel'i tanırsınız. 

Birkaç mekanda sahne alan ve hayatın tadını çıkaran Zeynep Özyılmazel, babası ve kız kardeşi Ayşe Özyılmazel'e kıyasla her zaman magazinden daha uzak duran taraf oldu. 

Kerem Görsev ise yıllardır İstanbul'da yaşamıyor. Konserden konsere gördüğümüz ve duyduğumuz Görsev geçtiğimiz günlerde ülkeye dönüş yaptı. Yaptığı gibi de bombayı patlattı! 

Nişantaşı'nda görüntülenen Kerem Görsev, Ekim'de Neco'nun kızı Zeynep Özyılmazel'le evleneceğini ve hayatının seyrinin değişeceğini duyurdu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kerem Görsev, evlilik halinden baba Neco'nun haberinin olup olmadığını bilmediğini söylemişti.

Kerem Görsev, evlilik halinden baba Neco'nun haberinin olup olmadığını bilmediğini söylemişti.

Aralarındaki 17 yaş fark içinse 'Zeynep sübyan değil, kendi kararlarını kendi alabiliyor' açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz ay flört etmeye başladıkları ortaya çıkan ikilinin nişan ve evlilik kararı oldukça hızlı gelince epey dikkat çektiler tabii.

Kızlarına pek düşkün Neco'nun konudan bu kadar uzak duruyor olması da merak uyandırmıştı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un özel haberiyle müstakbel karı koca Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel'den ilk kare geldi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un özel haberiyle müstakbel karı koca Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel'den ilk kare geldi.

Bugüne dek hiç yan yana göremediğimiz ikilinin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Dedikodulara göre keyifleri gayet yerindeymiş ve çok da aşk dolu bir ilişki yaşıyorlarmış. Ayrıca Cankurt'un söylediğine göre düğünün Bodrum'da olacağı da kulağına gelmiş...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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