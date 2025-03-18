Neco'ya Duyurulur: Kerem Görsev ve 17 Yaş Küçük Müstakbel Eşi Zeynep Özyılmazel'den İlk Kare Geldi!
Neco'ya Duyurulur: Kerem Görsev ve 17 Yaş Küçük Müstakbel Eşi Zeynep Özyılmazel'den İlk Kare Geldi!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Ünlü caz piyanisti ve besteci Kerem Görsev uzun bir süredir magazin manşetlerinde yer almıyordu. Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen ve Nişantaşı'nda görüntülenen Görsev, koca bir bomba patlatmış, Neco'nun büyük kızı Zeynep Özyılmazel'le evleneceklerini duyurmuştu.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberiyle müstakbel karı kocadan ilk kare geldi!
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Geçtiğimiz gün hiç beklemediğimiz yerden bir aşk bombası gelmişti hatırlarsanız.
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Kerem Görsev, evlilik halinden baba Neco'nun haberinin olup olmadığını bilmediğini söylemişti.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un özel haberiyle müstakbel karı koca Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel'den ilk kare geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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