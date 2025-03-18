Türkiye Barolar Birliği'nden Diploma İptali Açıklaması: "Temel Hak ve Özgürlüklere Yönelik Açık Bir Tehdit"
Türkiye Barolar Birliği'nden Diploma İptali Açıklaması: "Temel Hak ve Özgürlüklere Yönelik Açık Bir Tehdit"
Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı lisans diplomasının iptaline ilişkin verilen kararın ardından Türkiye gündemi değişti. Tepkiyle karşılanan haberin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Bu durum, hukuk devleti niteliğine güvenen tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine yönelik açık bir tehdittir.' ifadeleri yer aldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karar tepki çekti.
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Kararın ardından Ankara Barosu'ndan "Yok Hükmündedir" başlığıyla bir metin yayımlandı.
İstanbul Barosu ise İstanbul Üniversitesi'ni "hukuka uymaya" çağırdı.
Türkiye Barolar Birliği de karara sessiz kalmayarak bir metin yayımladı. Metinde, "hukuk güvencesinin ortadan kaldırılmasından daha ağır bir ihlal düşünülemez." ifadesi yer aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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