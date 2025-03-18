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Türkiye Barolar Birliği'nden Diploma İptali Açıklaması: "Temel Hak ve Özgürlüklere Yönelik Açık Bir Tehdit"

Türkiye Barolar Birliği'nden Diploma İptali Açıklaması: "Temel Hak ve Özgürlüklere Yönelik Açık Bir Tehdit"

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 00:46

Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı lisans diplomasının iptaline ilişkin verilen kararın ardından Türkiye gündemi değişti. Tepkiyle karşılanan haberin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Bu durum, hukuk devleti niteliğine güvenen tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine yönelik açık bir tehdittir.' ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karar tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karar tepki çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diploması, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin ardından 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildi. Karar hem siyasiler arasında hem de sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Detaylar:

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Kararın ardından Ankara Barosu'ndan "Yok Hükmündedir" başlığıyla bir metin yayımlandı.

Kararın ardından Ankara Barosu'ndan "Yok Hükmündedir" başlığıyla bir metin yayımlandı.

Metinde, 'Türkiye’nin en büyük kentinin Belediye Başkanı olan ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde adaylığını açıklayan bir ismin eğitim geçmişinin, seçim süreci yaklaşırken tartışmaya açılması, toplumun iradesini yönlendirmeye yönelik açık bir müdahaledir. Ancak asıl tehlikeli olan, bu kararın hukuki değil, siyasi bir saikle alınmış olmasıdır.

Ankara Barosu olarak; hukukun üstünlüğü, seçme ve seçilme hakkının, ulusal egemenliğin seçimlerdeki en temel ilke olduğu inancıyla, yargı ve yürütmenin siyasete alet edilmesi pratiğinden derhal dönülmesi gerektiğini ifade eder, hukuka aykırı sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz.' ifadelerine yer verildi.

İstanbul Barosu ise İstanbul Üniversitesi'ni "hukuka uymaya" çağırdı.

İstanbul Barosu ise İstanbul Üniversitesi'ni "hukuka uymaya" çağırdı.

'İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, bu işlemin nasıl tesis edildiğini gerekçesi ile açıklamamış, toplumun bilgilenme hakkını hiçe saymıştır.' ifadelerinin yer aldığı açıklamada, 'Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaya hazırlandığı bir süreçte bu kararın alınması seçilme hakkına yönelen bir engelleme ile Anayasa m. 2’de tanımlanan Türkiye Cumhuriyetinin demokratik devlet olma özelliği ile bağdaşmamaktadır. Siyasal iktidarın muhalefet adaylarına yönelik engelleme girişimi kabul edilemez. Sonuç olarak, bu karar ile diploması iptal edilen sadece Ekrem İmamoğlu değil tüm yurttaşların hukuk güvenliğidir.' dendi.

Türkiye Barolar Birliği de karara sessiz kalmayarak bir metin yayımladı. Metinde, "hukuk güvencesinin ortadan kaldırılmasından daha ağır bir ihlal düşünülemez." ifadesi yer aldı.

Türkiye Barolar Birliği de karara sessiz kalmayarak bir metin yayımladı. Metinde, "hukuk güvencesinin ortadan kaldırılmasından daha ağır bir ihlal düşünülemez." ifadesi yer aldı.

Metinde şu ifadelere yer verildi: 

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yirmi sekiz kişinin lisans diplomasının geri alınmasına ve iptaline ilişkin üniversite yönetim kurulu kararı, evrensel ve anayasal bir ilke olan hukuki güvenlik ilkesinin ihlalidir. Bu durum, hukuk devleti niteliğine güvenen tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine yönelik açık bir tehdittir.

Hukuki güvenlik, hukuki statülerde güven, istikrar ve süreklilik anlamına gelir; hukukun uygulanmasındaki belirsizlik veya beklenmedik değişim risklerini ortadan kaldırmaya yönelik güvencedir. Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devletinin temelidir.

Otuz beş yıl önceki bir idari işlemin, yetki ve usulde paralellik ilkesine uyulmaksızın yokluk iddiasıyla ortadan kaldırılması, modern hukukun temelini oluşturan hayat, hürriyet ve mülkiyet haklarının güvende olmadığının en açık göstergesidir.

Anayasal, siyasal ve sosyal düzenimiz bakımından, hukuk güvencesinin ortadan kaldırılmasından daha ağır bir ihlal düşünülemez.

Hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve keyfiliğin karşısında olmak, ülkemize ve yurttaşlarımıza olan sorumluluğumuz ve görevimizdir. Hukuk devleti mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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