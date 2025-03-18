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İmamoğlu'yla Birlikte Galatasaray Üniversitesi Profesörü Aylin Ataay Saybaşılı'nın Diploması da İptal Edildi

İmamoğlu'yla Birlikte Galatasaray Üniversitesi Profesörü Aylin Ataay Saybaşılı'nın Diploması da İptal Edildi

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 00:12

İstanbul Üniversitesi'nden verilen kararın ardından Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi. Üniversiteden açıklanan kararda, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği belirtildi.

Üniversiteye yatay geçiş yapan kişilerin kimler olduğu belli oldu. Aralarında iş dünyasının bilinen isimlerinin yanı sıra Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın yer aldığı görüldü.

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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karar Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karar Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Verilen kararın ardından tepkilerin ardı arkası kesilmezken, siyaset dünyasından ünlülere pek çok isim açıklamada bulundu. Kararın geçersiz olduğuna dair pek çok yorum yapılırken İmamoğlu'nun bundan sonra neler yapacağı merak konusu oldu.

Bundan sonraki süreçte yaşanabilecekler için:

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin diplomasının iptal edildiği açıklandı.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin diplomasının iptal edildiği açıklandı.

İş dünyasından akademisyene pek çok tanınan ismin listede yer aldığı görüldü. Listede yer alan isimlerden bazıları; 

  • Sevgi Toprak Tunga (İş insanı - Halis Toprak’ın kızı)

  • Alper Tunga (İş insanı - Halis Toprak’ın damadı)

  • Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK üyesi)

  • Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör)

  • Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

  • Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

  • Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)

Listede yer alan isimlerden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı dikkat çekti.

Listede yer alan isimlerden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı dikkat çekti.

2018 yılında profesör unvanı alan Ataay Saybaşılı'nın Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Okuldan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın doktora diplomasını Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı ortaya çıktı.

Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın doktora diplomasını Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptaline ilişkin verdiği kararın ardından profesörle ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi'nin verdiği diploma iptali kararının Sorbonne Üniversitesi tarafından uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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