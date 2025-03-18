İmamoğlu'yla Birlikte Galatasaray Üniversitesi Profesörü Aylin Ataay Saybaşılı'nın Diploması da İptal Edildi
İmamoğlu'yla Birlikte Galatasaray Üniversitesi Profesörü Aylin Ataay Saybaşılı'nın Diploması da İptal Edildi
İstanbul Üniversitesi'nden verilen kararın ardından Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi. Üniversiteden açıklanan kararda, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği belirtildi.
Üniversiteye yatay geçiş yapan kişilerin kimler olduğu belli oldu. Aralarında iş dünyasının bilinen isimlerinin yanı sıra Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın yer aldığı görüldü.
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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karar Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
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İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin diplomasının iptal edildiği açıklandı.
Listede yer alan isimlerden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı dikkat çekti.
Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın doktora diplomasını Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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