28 Kişinin Diploması İptal Edilmişti: Ekrem İmamoğlu'yla Birlikte Yatay Geçiş Yapan İsimler Ortaya Çıktı
28 Kişinin Diploması İptal Edilmişti: Ekrem İmamoğlu'yla Birlikte Yatay Geçiş Yapan İsimler Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/imam...
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini açıklamıştı. Tepkiyle karşılanan kararın ardından diploması iptal edilen 28 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmıştı. Ekol TV, 1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan kişileri açıkladı!
Kaynak: Ekol TV
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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi gündeme bomba gibi düştü.
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Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesinin ardından, 1990 yılında yatay geçiş yapan isimler merak konusu olmuştu.
Ekrem İmamoğlu ile birlikte yatay geçiş hakkı kazanan isimler:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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