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28 Kişinin Diploması İptal Edilmişti: Ekrem İmamoğlu'yla Birlikte Yatay Geçiş Yapan İsimler Ortaya Çıktı

28 Kişinin Diploması İptal Edilmişti: Ekrem İmamoğlu'yla Birlikte Yatay Geçiş Yapan İsimler Ortaya Çıktı

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2025 - 21:49

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini açıklamıştı. Tepkiyle karşılanan kararın ardından diploması iptal edilen 28 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmıştı. Ekol TV, 1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan kişileri açıkladı!

Kaynak: Ekol TV

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/imam...
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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi gündeme bomba gibi düştü.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Üniversitesi'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.'

Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesinin ardından, 1990 yılında yatay geçiş yapan isimler merak konusu olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesinin ardından, 1990 yılında yatay geçiş yapan isimler merak konusu olmuştu.

“28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine” karar verilmesinin ardından isimler merak konusu olmuştu. Ekol TV, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan isimleri açıkladı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte yatay geçiş hakkı kazanan isimler:

Ekrem İmamoğlu ile birlikte yatay geçiş hakkı kazanan isimler:

Listede şu isimler yer alıyor:

  • S. Sedat KÖŞETAŞ

  • Hayri Kaan BAŞOL

  • Fatih ŞABAZ

  • Alkan Cevat NEGİŞ

  • Salih BUĞRA

  • Timuçin TECMEN (Turcas/Shell YK üyesi)

  • Banu YALI

  • Burak ÜLKEROĞLU

  • Lerna TAŞÇI

  • Y. Uğur KARAOĞLU

  • Cenk BARTIN

  • Aclan ERTAN

  • Alper TUNGA (İş İnsanı- Halis Toprak’ın damadı)

  • Rana HAIFAWI

  • U. Cenk PEHLİVAN

  • Hakan BAŞARAN

  • Sevgi TOPRAK

  • Z. Neval KANAR

  • Ekrem İMAMOĞLU

  • M. Okan KAYA

  • Cenk KARAYEL

  • Serkan ERAN

  • Alp TAŞKENT (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)

  • Nur TAŞKENT (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

  • Ahmet Selim GUSAR

  • Murat BÜYÜK

  • Beysun YILMAZ

  • Yelda ERYAMAN

  • Hande SUTEKİN

  • Melekber KARABULUT

  • Saliha KIYMAZ

  • Lale KAZIMBEK

👇

👇

  • Pembegül BESEN

  • M. Aylin ATAAY (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Profesörü)

  • İ. Doğan YILDIRIM

  • Sinan E. ERDİL

  • Esra CANSU

  • Melikşah ÖZCAN

  • Yeşim ÖZŞAHİN

  • Türker YÜKSEL

  • Yonca ERİŞİK

  • Hüseyin KAPLAN

  • Hakan ULAŞAN

  • Cem DİLER

  • İrem KAPTAN

  • Batuhan TUNCAY

  • Mehmet HANEDAR

  • İ. Hakkı MÜFTÜOĞLU

  • Orhan KURAY

  • Kenan KÜLEKÇİ

  • Ahmet KAYA

  • Cengiz SALOĞLU

  • M. Kerem ERMAN (Koç/ Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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