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Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesine Tepkiler Dinmiyor!

Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesine Tepkiler Dinmiyor!

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2025 - 21:12 Son Güncelleme: 18.03.2025 - 21:16

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 28 kişinin diplomasını iptal etti. Türkiye gündemine bomba gibi düşen kararın ardından siyasilerden açıklamalar gelirken, sosyal medyada da tepkiler adeta yağmur oldu yağdı.

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CHP cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime gitmeye hazırlanırken, adaylığını duyuran Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

CHP cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime gitmeye hazırlanırken, adaylığını duyuran Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptaline ilişkin gerekçesi 'yokluk' ve 'açık hata' olarak açıklandı. Karar sonrası siyasilerden açıklamalar art arda gelirken sosyal medyada tepkiler dinmek bilmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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