Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesine Tepkiler Dinmiyor!
Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesine Tepkiler Dinmiyor!
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 28 kişinin diplomasını iptal etti. Türkiye gündemine bomba gibi düşen kararın ardından siyasilerden açıklamalar gelirken, sosyal medyada da tepkiler adeta yağmur oldu yağdı.
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CHP cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime gitmeye hazırlanırken, adaylığını duyuran Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.
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Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek
Berna Laçin
Zülfü Livaneli
Muharrem İnce
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Gaye Su Akyol
27.Dönem CHP Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen
LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker
Kaan Sekban
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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