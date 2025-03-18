onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Karar Veren Yönetim Kurulu'nda Kimler Yer Alıyor?

Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Karar Veren Yönetim Kurulu'nda Kimler Yer Alıyor?

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2025 - 23:06

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi kararı bomba etkisi yarattı. Tepkiyle karşılaşılan kararın ardından neler yaşanacağı merak edilirken, açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. 

Kararın ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından sonra, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nda kimler yer alıyor sorusu araştırılmaya başlandı. Kurulda yer alan isimlerin  Rektör Prof. Dr. Osman Bülent ZÜLFİKAR, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent ŞAHİN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm AK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil KAYA, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya GÜLDİKEN ve Raportör Dr.Öğr.Üyesi Seyit Rasim DORU olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin verdiği karar gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin verdiği karar gündeme bomba gibi düştü.

Eleştirilen ve tepkiyle karşılanan kararın ardından İmamoğlu'nun neler yapacağı merak konusu oldu. Avukatı, karar açıklanmadan önce yaptığı açıklamada 'Kantin nasıl diploma iptal edemezse aynı şey. Yok hükmünde' sözleriyle birlikte ve kararı 'AİHM'e kadar taşırız' demişti.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin diploması iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin diploması iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte diploması iptal edilen isimler belli olmuştu. Aralarında profesör ve iş insanlarının bulunduğu liste aşağıda yer alıyor.

👇

İstanbul Üniversitesi'nden açıklanan kararın üniversitenin Yönetim Kurulu tarafından alındığı bilgisi yer almıştı.

İstanbul Üniversitesi'nden açıklanan kararın üniversitenin Yönetim Kurulu tarafından alındığı bilgisi yer almıştı.

Kamuoyu Duyurusu:

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.

Yapılan açıklamanın ardından merak edilen konulardan biri de Yönetim Kurulu'nda kimlerin yer aldığıydı.

Yapılan açıklamanın ardından merak edilen konulardan biri de Yönetim Kurulu'nda kimlerin yer aldığıydı.

İstanbul Üniversitesi'nin resmi sayfasında yer alan bilgiye göre Yönetim Kurulu'nda şu isimler bulunuyor:

  • Rektör – Başkan Prof. Dr. Osman Bülent ZÜLFİKAR

  • Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent ŞAHİN

  • Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm AK

  • Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil KAYA

  • Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya GÜLDİKEN

  • Genel Sekreter – Raportör Dr. Öğr. Üyesi Seyit Rasim DORU

*Yapılan oylama sonucu ve karar almada kimlerin oy kullandığı bilinmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın