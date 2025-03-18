Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Karar Veren Yönetim Kurulu'nda Kimler Yer Alıyor?
Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Karar Veren Yönetim Kurulu'nda Kimler Yer Alıyor?
Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi kararı bomba etkisi yarattı. Tepkiyle karşılaşılan kararın ardından neler yaşanacağı merak edilirken, açıklamalar peş peşe gelmeye başladı.
Kararın ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından sonra, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nda kimler yer alıyor sorusu araştırılmaya başlandı. Kurulda yer alan isimlerin Rektör Prof. Dr. Osman Bülent ZÜLFİKAR, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent ŞAHİN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm AK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil KAYA, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya GÜLDİKEN ve Raportör Dr.Öğr.Üyesi Seyit Rasim DORU olduğu ortaya çıktı.
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İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin verdiği karar gündeme bomba gibi düştü.
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Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin diploması iptal edildi.
İstanbul Üniversitesi'nden açıklanan kararın üniversitenin Yönetim Kurulu tarafından alındığı bilgisi yer almıştı.
Yapılan açıklamanın ardından merak edilen konulardan biri de Yönetim Kurulu'nda kimlerin yer aldığıydı.
*Yapılan oylama sonucu ve karar almada kimlerin oy kullandığı bilinmiyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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