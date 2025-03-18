İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 2023 Paylaşımı Gündemde: "Değerli Mezunlarımızdan Ekrem İmamoğlu"
Sahte diploma suçlamasıyla sorgulanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması, geçtiğimiz saatlerde iptal edildi. İstanbul Üniversitesi’nin aldığı bu karar, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı.
Üniversitenin, 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle aldığı iptal kararı sonrası 2023 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. O paylaşımda, diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu için 'Değerli mezunlarımızdan' ifadesi kullanıldığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, tartışmaları daha da alevlendirdi.
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Bir süredir "sahte diploma" suçlamasıyla sorgulanan Ekrem İmamoğlu'nun diploması geçtiğimiz saatlerde iptal edildi.
Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nin kamuoyu duyurusu, büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.
İstanbul Üniversitesi'nin bu kamuoyu duyurusundan sonra 2023 yılında yaptığı paylaşım tekrardan gündeme geldi.
16 Ekim 2023'te X'te de paylaşılmıştı:
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