İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 2023 Paylaşımı Gündemde: "Değerli Mezunlarımızdan Ekrem İmamoğlu"

Sahte diploma suçlamasıyla sorgulanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması, geçtiğimiz saatlerde iptal edildi. İstanbul Üniversitesi’nin aldığı bu karar, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı.

Üniversitenin, 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle aldığı iptal kararı sonrası 2023 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. O paylaşımda, diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu için 'Değerli mezunlarımızdan' ifadesi kullanıldığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, tartışmaları daha da alevlendirdi.

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