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İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 2023 Paylaşımı Gündemde: "Değerli Mezunlarımızdan Ekrem İmamoğlu"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 2023 Paylaşımı Gündemde: "Değerli Mezunlarımızdan Ekrem İmamoğlu"

Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 22:52

Sahte diploma suçlamasıyla sorgulanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması, geçtiğimiz saatlerde iptal edildi. İstanbul Üniversitesi’nin aldığı bu karar, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı.

Üniversitenin, 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle aldığı iptal kararı sonrası 2023 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. O paylaşımda, diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu için 'Değerli mezunlarımızdan' ifadesi kullanıldığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, tartışmaları daha da alevlendirdi.

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Bir süredir "sahte diploma" suçlamasıyla sorgulanan Ekrem İmamoğlu'nun diploması geçtiğimiz saatlerde iptal edildi.

Bir süredir "sahte diploma" suçlamasıyla sorgulanan Ekrem İmamoğlu'nun diploması geçtiğimiz saatlerde iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması, İstanbul Üniversitesi tarafından 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildi.

Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nin kamuoyu duyurusu, büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nin kamuoyu duyurusu, büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Duyuruda, 'usülsüz bir şekilde' yatay geçiş yapanların diplomasının iptal edildiği vurgulanmıştı.

İstanbul Üniversitesi'nin bu kamuoyu duyurusundan sonra 2023 yılında yaptığı paylaşım tekrardan gündeme geldi.

İstanbul Üniversitesi'nin bu kamuoyu duyurusundan sonra 2023 yılında yaptığı paylaşım tekrardan gündeme geldi.

'Değerli mezunlarımızdan Ekrem İmamoğlu' cümlesiyle başlayan etkinlik duyurusu, o dönem de ses getirmişti.

16 Ekim 2023'te X'te de paylaşılmıştı:

16 Ekim 2023'te X'te de paylaşılmıştı:
twitter.com

'Fakültemiz 55. Yaşını kutluyor.

Değerli mezunlarımızdan @ekrem_imamoglu @mehmetsekmen @murataydintr katılımlarıyla yarın gerçekleşecek etkinliğimize tüm İstanbul İşletmelileri bekliyoruz.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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