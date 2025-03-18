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Uzak Şehir'de Alya'nın Kolyesinin Fiyatından Yunus Emre'ye Ne Olduğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'de Alya'nın Kolyesinin Fiyatından Yunus Emre'ye Ne Olduğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 01:30

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

18 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Leyla dizisinin setinde geçtiğimiz ay Cemre Baysel tacize uğramıştı.

1. Leyla dizisinin setinde geçtiğimiz ay Cemre Baysel tacize uğramıştı.

iki kişinin kendisini izlediğini fark eden Baysel adına sete 50 yemek sipariş edilmişti. Bu kez de Alperen Duymaz adına 14 yemek siparişi sete geldi. Kişisel bilgilerinin çalındığını öğrenen Alperen Duymaz, şikayette bulundu.

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2. Kral Kaybederse Kenan çoğumuzun hayatında yer alan eski narsist sevgiliye benzetildi.

2. Kral Kaybederse Kenan çoğumuzun hayatında yer alan eski narsist sevgiliye benzetildi.

Narsist bir karaktere sahip olan Kenan, her hafta izleyiciyi öfkelendirmeyi başarıyor. İzlerken 'Bir yerden çıkaracağım ama...' dediğimiz Kenan'ın kime benzediğini sonunda bulduk!

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3. Alya'nın harf kolyesinin fiyatı ortaya çıktı.

3. Alya'nın harf kolyesinin fiyatı ortaya çıktı.

Cihan'ın kendisine aldığı madalyon kolyeyi çıkaran Alya, oğlu Deniz'in baş harfinin yer aldığı kolyeyi takmaya başladı. Alya'nın kolyesinin fiyatı belli oldu.

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4. X kullanıcıları en trajik sonlu dizileri sıraladı!

4. X kullanıcıları en trajik sonlu dizileri sıraladı!

Küçük Ağa'nın trajik sonuyla başlayan akımda pek çok dizi yer aldı. Gördüklerimiz 'Biz bunları nasıl izlemişiz ya?!' dedirtti.

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5. Ünlü oryantel Tanyeli 17 Mart Pazartesi günü hayatını kaybetmişti.

5. Ünlü oryantel Tanyeli 17 Mart Pazartesi günü hayatını kaybetmişti.

Tanyeli'den geriye vefatından önceki fotoğrafları ve görüntüleri kaldı. Esra Ezmeci'ye katılan Tanyeli'nin sözleri gündem oldu.

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6. Müge Anlı hafta içi her gün olduğu gibi bugün (18 Mart) de ekrandaydı.

6. Müge Anlı hafta içi her gün olduğu gibi bugün (18 Mart) de ekrandaydı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlayan Müge Anlı'nın izleyenlere bir de sürprizi vardı. Anlı, canlı yayında Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

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7. Rekabet Kurumu NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında soruşturma başlatmıştı.

7. Rekabet Kurumu NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında soruşturma başlatmıştı.

Fatih Altaylı, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili önemli iddialarda bulundu. Altaylı, 'Exxen'e ve Acun'a açılan soruşturmada iktidara yakın bir televizyon kanalının reytingleri çok düştüğü için RTÜK üzerinden soruşturma açtırdığı söyleniyor' dedi.

Detaylar:

8. Bahar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Bahar trafik kazası geçirmişti.

8. Bahar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Bahar trafik kazası geçirmişti.

Bahar'ın kaza geçirdiği anda tüm sevdiklerinin dünyası başına yıkıldı. Dizinin Umay'ı Alisa Sezen Sever, o sahnenin nasıl çekildiğini paylaştı.

Detaylar:

9. Survivor'da Yunus Emre bir anda ortadan kaybolmuş ve bir süre kendisinden haber alınamamıştı.

9. Survivor'da Yunus Emre bir anda ortadan kaybolmuş ve bir süre kendisinden haber alınamamıştı.

Acun Ilıcalı konseyde, Yunus Emre'yle ilgili duruma açıklık getirdi. Endişe uyandıran ortadan kayboluşun altından 'aşk' çıktı. Meğer Yunus Emre, flörtleştiği Romen yarışmacıyla buluşmaya gitmiş!

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10. Uzak Şehir'in Mine'si sette kaza geçirdi.

10. Uzak Şehir'in Mine'si sette kaza geçirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu çekimler sırasında yaralandı. Sinir krizi sahnesinin çekimleri sırasında elinde derin bir kesik oluştuğu öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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