Uzak Şehir'de Alya'nın Kolyesinin Fiyatından Yunus Emre'ye Ne Olduğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Uzak Şehir'de Alya'nın Kolyesinin Fiyatından Yunus Emre'ye Ne Olduğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Leyla dizisinin setinde geçtiğimiz ay Cemre Baysel tacize uğramıştı.
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2. Kral Kaybederse Kenan çoğumuzun hayatında yer alan eski narsist sevgiliye benzetildi.
3. Alya'nın harf kolyesinin fiyatı ortaya çıktı.
4. X kullanıcıları en trajik sonlu dizileri sıraladı!
5. Ünlü oryantel Tanyeli 17 Mart Pazartesi günü hayatını kaybetmişti.
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6. Müge Anlı hafta içi her gün olduğu gibi bugün (18 Mart) de ekrandaydı.
7. Rekabet Kurumu NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında soruşturma başlatmıştı.
8. Bahar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Bahar trafik kazası geçirmişti.
9. Survivor'da Yunus Emre bir anda ortadan kaybolmuş ve bir süre kendisinden haber alınamamıştı.
10. Uzak Şehir'in Mine'si sette kaza geçirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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