Satış Ücreti Belli Olmuştu: Halk TV'nin de Almak İstediği Ciner Medya Grubu'nun Satışı Gerçekleşti

Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme 2024 yılının Aralık ayında tamamlanmıştı. Park ve Can gruplarından konu ile ilgili açıklamada 'Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır.' ifadelerine yer verilmişti. Ciner Holding'in yayın sektöründen tamamen çekilmesiyle sonuçlanan bu devirde, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da grubu satın almak istediğini ancak fiyatta anlaşamadıkları iddia edilmişti.

Ekol TV'nin haberine göre, Rekabet Kurumu Ciner Holding'in Can Grubu'na satış işlemini onayladı.

Kaynak: Ekol TV