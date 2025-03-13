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Satış Ücreti Belli Olmuştu: Halk TV'nin de Almak İstediği Ciner Medya Grubu'nun Satışı Gerçekleşti

Satış Ücreti Belli Olmuştu: Halk TV'nin de Almak İstediği Ciner Medya Grubu'nun Satışı Gerçekleşti

Show tv Habertürk TV Bloomberg
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.03.2025 - 17:40

Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme 2024 yılının Aralık ayında tamamlanmıştı. Park ve Can gruplarından konu ile ilgili açıklamada 'Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır.'  ifadelerine yer verilmişti. Ciner Holding'in yayın sektöründen tamamen çekilmesiyle sonuçlanan bu devirde, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da grubu satın almak istediğini ancak fiyatta anlaşamadıkları iddia edilmişti. 

Ekol TV'nin haberine göre, Rekabet Kurumu Ciner Holding'in Can Grubu'na satış işlemini onayladı.

Kaynak: Ekol TV

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/reka...
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2024 yılının Aralık ayında, Ciner Yayın Holding'in medyadaki hisselerini Can Grubu'na sattığı konuşulmuştu.

2024 yılının Aralık ayında, Ciner Yayın Holding'in medyadaki hisselerini Can Grubu'na sattığı konuşulmuştu.

Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na satışıyla ilgili haberler gündem olmuştu.

Ciner Yayın Holding kimin sorusu merak edilirken, şirketin hisselerinin devredilmesinin ardından el değiştirmişti.

Ciner Yayın Holding kimin sorusu merak edilirken, şirketin hisselerinin devredilmesinin ardından el değiştirmişti.

Böylece Show TV ve Habertürk kanalları tamamen Can Grubu'na geçmişti. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da satın almak istediği ancak satış ücretinde anlaşılamadığı iddia edilmişti.

Ciner Yayın Holding Kaça Satıldı?

Ciner Yayın Holding Kaça Satıldı?

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında satışa dair detayları açıklamıştı. Daha önce Habertürk televizyonu, radyosu ve Habertürk internet sitesinin Kenan Tekdağ’ın; Bloomberg ve Show TV'nin ise Didem Ciner’in sorumluluğunda olduğunu söyleyen Altaylı, Turgay Ciner'in medya grubuna pek uğramamasına rağmen grubu satmak istediğinin duyulduğunu belirten Altaylı, açıklamasında satış miktarının 800 milyon dolara yakın olduğunu dile getirmişti.

Detaylar:

Can Grubunun sahibi Zamanhan Can olarak biliniyor. Yönetim kurulu başkanlığını ise iş insanı Kemal Can yürütüyor.

Can Grubunun sahibi Zamanhan Can olarak biliniyor. Yönetim kurulu başkanlığını ise iş insanı Kemal Can yürütüyor.

Can Grubu'ndan yapılan açıklamada, 'Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir.' ifadelerine yer verilmişti.

Ekol TV'nin haberine göre, Rekabet Kurumu söz konusu devir işlemine onay verdi ve satış işlemi kesin olarak gerçekleşti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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